I beni culturali della chiesa si aprono al pubblico con una App: Piozzo e Giaveno primi casi in Italia

San Bernardo di Aosta e San Sebastiano. Sono loro i due santi che, in un certo senso, passeranno alla storia oltre che per le loro gesta anche per essere i primi ad "aprirsi" al pubblico con un clic.

In sintesi, grazie a una app per smartphone ("Chiese a porte aperte") e la necessaria registrazione per il riconoscimento, sarà possibile visitare in autonomia beni culturali che spesso, per svariati motivi, risultano inaccessibili per fedeli e semplici visitatori. In Italia non esistono esempi simili: è un primato assoluto.

Il visitatore potrà inquadrare il QR code e la porta si aprirà automaticamente. Ma la app non è solo un grimaldello: attiva infatti tutta una serie di supporti multimediali e di luci che accompagneranno gli ospiti e ne garantiranno la sicurezza. Uno strumento prezioso per affiancare il lavoro e lo sforzo dei volontari.