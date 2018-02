Galleria del Tenda: Anas pronta a rescindere il contratto con l'azienda appaltatrice

È appena terminato il vertice in Prefettura per fare il punto della situazione sullo stato dei lavori al Tenda di Cuneo, richiesto circa un mese fa dal presidente provinciale di Confcommercio, nonché coordinatore del Tavolo di monitoraggio del Tenda Luca Chiapella, e indetto dal prefetto. Al tavolo dei relatori, i sindaci del territorio coinvolto, i rappresentanti Anas e i rappresentanti dei diversi enti cuneesi, nonché l’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco.

“La ditta appaltatrice dei lavori è stata inadempiente - ha detto il responsabile Anas Federico Morrone - per questo l’8 di febbraio abbiamo indetto una convocazione con l’impresa per verificare non solo lo stato dei lavori ma soprattutto se l’azienda è in grado di impiegare forza lavoro, macchinari ed eventualmente altre ditte appaltatrici per completare in maniera celere i lavori. Perché i ritardi non sono da imputare solo al sequestro da parte della magistratura per l’indagine in corso: i ritardi c’erano già prima. Nel caso in cui l’azienda non sia in grado di rispondere in maniera adeguata alla nostra richiesta, noi siamo pronti a rescindere il contratto”.

Ciò significherebbe un ulteriore slittamento dei lavori, almeno fino a luglio, visto che, per legge, a quel punto l’Anas dovrà verificare lo stato dell’arte dei progetti e chiedere alla seconda ditta appaltatrice di subentrare in cantiere e, se questa non accettasse, si passerebbe alla terza. I tempi, non certo veloci, potrebbero allungarsi ulteriormente se l’attuale ditta appaltatrice facesse ricorso al Tar. Attualmente sono stati eseguiti solo il 23 per cento dei lavori, uno scavo di 1360 metri dalla parte italiana e di 360 per la parte francese.

I tempi, quindi, si allungano ma la speranza è quella di trovare una soluzione definitiva.

“Siamo naturalmente amareggiati per come stanno andando le cose ma non possiamo fare altro che prenderne atto -. ha sottolineato il presidente Confcommercio Luca Chiapella -. Abbiamo però chiesto all’Anas di tenerci tempestivamente informati e fin da ora chiediamo un incontro a metà marzo per capire come procede il cantiere e soprattutto la tempistica. Perché i cittadini sono stanchi di questi intoppi che, allungando i tempi, stanno mettendo in ginocchio l’intera provincia”.

Nel frattempo l'azienda appaltatrice, cui è stato chiesta una replica, ha risposto con un "no comment".