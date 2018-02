finanzasemplice: L'effetto dei cambi sui nostri investimenti

Questa settimana ci è giunta una domanda particolarmente interessante che riguarda un argomento molto noto a coloro che sono abituati ad investire sui mercati esteri, oppure a commerciare con paesi diversi dall'area Euro



DOMANDA



" Buongiorno, ho acquistato a marzo dello scorso anno un fondo che investe sulla borsa statunitense. Seguo i notiziari finanziari e mi risulta che il fondo abbia registrato una performance positiva, ma abbastanza inferiore a quella dell'indice americano.



E' un fondo gestito male? Quali possono essere i motivi di questo disallineamento?"

RISPOSTA



La domanda è molto chiara, tuttavia non ho gli elementi per valutare la qualità della gestione del suo fondo, non conoscendo nello specifico che cosa ha acquistato.



Posso però fare una considerazione che credo non sarà dissimile dalla realtà che ci riferisce con la sua domanda.

L'effetto cambio.



Quando si investe su mercati che quotano in una divisa diversa dall'Euro (ovviamente per noi che viviamo, guadagniamo e spendiamo in Euro) va sempre tenuto in considerazione l'effetto che ha il cambio della nostra valuta base con quella in cui è quotato il mercato che stiamo acquistando - In questo caso il rapporto EURO / Dollaro -



Nel grafico le riporto una analisi molto semplice di quello che è accaduto da circa un anno a questa parte: un mercato azionario americano (indice S&P500) che ha conseguito una ottima performance (lo vede nella parte alta del grafico, ogni "candela" rappresenta un mese di quotazioni) e una quotazione del Dollaro Usa che viceversa ha registrato un calo abbastanza importante (Rappresentato dall'area gialla, seconda riga). A Marzo infatti un USD valeva 0,945 Euro mentre oggi quota 0,80 Euro; un calo del 15,3%

Questo fattore influenza non soltanto l'investimento nella borsa usa, ma anche quello in oro e il mercato del petrolio WTI, entrambi quotati in dollari USA



Quindi il cambio ci penalizza?



In realtà il cambio ha "regalato" un extrarendimento agli investitori europei che hanno acquistato la borsa americana, almeno fino alla fine del 2016, quando la tendenza del cambio EURUSD si è invertita a vantaggio della divisa europea.



Se osserviamo le ultime due righe del grafico (quelle con gli istogrammi) possiamo notare come nel corso del 2017 le performances per gli investitori Euro siano state inferiori a quelle degli investitori USD (cerchio 2) ma allo stesso tempo sia avvenuto esattamente l'opposto nella fase indicata con il cerchio n°1, quando l'effetto cambio ha addirittura trasformato una performance negativa dell'indice in un guadagno .



Attenzione, non si tratta di investire in un fondo quotato in Euro oppure in USD, dato che la performance per un investitore italiano sarebbe esattamente la stessa, piuttosto si tratta di comprendere se è possibile e conveniente effettuare una copertura del rischio di cambio.



La copertura del rischio cambio.



Innanzitutto è fondamentale comprendere come il "rischio cambio" non sia necessariamente un male; come visto nel paragrafo precedente il cambio rappresenta una zavorra soltanto quando la nostra valuta si apprezza rispetto a quelle degli altri paesi (quello che sta accadendo in questi mesi)



Va rilevato che esistono molti fondi ed ETF che offrono la copertura dalle oscillazioni del cambio, ovviamente la copertura annulla gli effetti del cambio sia nei casi sfavorevoli che in quelli sfavorevoli. - Generalmente sono quelli contrassegnati dal suffisso Euro Hedged, ovvero coperti su Euro -



Cosa conviene fare?



Come spesso affermato in questa rubrica la scelta dipende in gran parte da come è stato costruito e dalle caratteristiche del nostro portafoglio.

Tendenzialmente la dottrina suggerisce di investire a "cambio aperto" ovvero senza copertura, qualora l'investitore abbia una propensione al rischio più elevata e un orizzonte temporale più lungo, diversamente si tende ad optare per la classe coperta, o hedged.



La realtà è che ogni portafoglio ed ogni investitore rappresentano un caso a se, e la scelta andrebbe ponderata in base ale altre componenti del nostro portafoglio di investimento, partendo dall'analisi accurata dei propri obiettivi e delle proprie caratteristiche.



A livello tattico (ovvero di scelte di breve periodo) negli ultimi mesi ho privilegiato le classi coperte dal cambio, sia su USD che su altre valute, data la tendenza rialzista dell' EURO INDEX, sempre nell'ottica di non investire contro alle tendenze e tenendo bene a mente che queste possono essere rilevate e assecondate, ma non previste.



Va tenuto comunque in considerazione che la copertura del rischio cambio non è gratuita, il suo costo è infatti pari a circa 1,8 punti percentuali annui. Costo che può essere considerato accettabile e poco impattante negli investimenti azionari, ma che va tenuto in debita considerazione quando investiamo in obbligazioni, dove i rendimenti potenziali sono ora molto più ridotti.





Hai domande, dubbi, curiosità? Scrivi a info@targatocn.it e seguimi sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/studiomonge





Note legali: il presente articolo non costituisce sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari, inoltre non rappresenta consulenza di investimento ai sensi della normativa vigente. Prima di sottoscrivere qualsiasi strumento di investimento è fondamentale accertarsi di avere compreso a fondo le caratteristiche anche tramite la consultazione dei documenti informativi