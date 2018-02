San Valentino 2018: 3 idee regalo per lui e per lei

San Valentino, ma chi era costui? Andando alla ricerca di una risposta che potesse soddisfare la mia curiosità mi sono imbattuta nella storia di un vescovo che si dice che abbia salvato una coppia dalla separazione, ecco allora che, attendibile o no, questa storia mi si è insinuata nella mente, fino a portarmi a chiedermi: "perché non farla diventare un’occasione per salvare la nostra unione?"

Vero o no, perché non farlo diventare reale?! La festa di San Valentino viene spesso snobbata o considerata fasulla per i suoi risvolti commerciali. Perché si dice sia diventata una pretesto per farci spendere. Ma se fossimo noi a ridarle un valore più profondo?

Credo che in fondo in fondo possiamo decidere come vivere ogni momento ed ogni situazione. Personalmente ritengo che si possa trasformare una festa commerciale in qualcosa di personale, sfruttando l’occasione per farsi venire in mente qualche idea per sorprendere il partner, così da trovare un proprio modo di festeggiare la fortuna di essere reciprocamente amati!

Matrimoni, convivenze o fidanzamenti, hanno il pregio di rassicurare le nostre vite, ma spesso la consuetudine, diciamoci la verità, porta le coppie a scoppiare e a vedere nella novità solo pregi, dimenticando invece che “chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa cosa perde ma non sa cosa trova!”

Perché allora non spingersi oltre ai confini dell'abitudine e non oltrepassare qualche confine, anche solo per una sera! Un completino “sopra le righe” o un capo d’abbigliamento particolare, la lettera che non avete mai scritto o la serata a sorpresa che meditate da tempo potrebbero essere la risposta giusta.

Forse San Valentino non basta a salvare una coppia dalla imminente rottura, ma ricordarsi di apprezzare la fortuna di avere qualcuno al nostro fianco che ci ama nonostante pregi e difetti, può nel tempo impedire alla coppia di incrinarsi e di arrivare al punto di non ritorno, quello in cui la separazione diventa l'unica via possibile.

Tu come la pensi? Se hai voglia di darci il tuo punto di vista, o di dirci cosa hai ricevuto, scrivi a fashion@targatocn.it, lo pubblicheremo nella rubrica Fashion nel giorno di San Valentino.

Intanto se ancora non hai deciso cosa regalare eccoti alcune idee per lei e per lui:

PER LEI

1) COLLANA: con ciondolo a cuore per le più romantiche, con pietre colorate per le più estrose o di design per le più modaiole sarà la scelta giusta per essere sempre vicino al suo cuore.

2) COMPLETINO INTIMO: se da qualche tempo trascurate la vostra dolce metà, regalarle un completino può essere un buon modo per ricordarle che nonostante, il lavoro, gli impegni e i figli, la trovate ancora attraente e sexy!

3) FIORI: che si tratti di una sola rosa rossa o di un intero mazzo di fiori, questi a parte casi eccezionali, sono sempre graditissimi dal gentil sesso e sono poco impegnativi per chi li regala, vi basterà rivolgervi al vostro fioraio di fiducia per realizzare un bouquet emozionante, se poi sarete in grado di ricordare il fiore preferito della vostra compagna, farete breccia nel suo cuore.

Molti negozi poi, stanno ancora facendo i saldi, quindi correte! Potreste regalare quella maglia/vestito che avevate visto insieme ma che a prezzo pieno era fuori dalla vostra portata, ma che ora è magicamente in saldo.

PER LUI

1) OROLOGIO: che sia da taschino per gli amanti del vintage, crono per i più sportivi, classico per i più tradizionali o tecnologico per gli amanti dell'informatica, sarà un modo per stargli vicino sempre, ogni volta che guarderà l'ora penserà a voi; se poi deciderete di fargli incidere una dedica personalizzata sarà davvero il top.

2) SPA o TERME: se il vostro uomo è stressato e corre incessantemente per chiudere contratti, una giornata di puro relax sarà per lui (e anche per voi) un vero toccasana! Un momento speciale da dedicarsi reciprocamente, dove potete rilassarvi, dialogare e magari riavvicinarvi se a causa dei ritmi frenetici della vostra vita vi siete allontanati un po'.

3) LETTERA APPASSIONATA: Se le vostre finanze non vi consentono un budget sostanzioso, potete investite una somma irrisoria in un biglietto speciale da riempire con parole d'amore. Abbandonate la tentazione di scopiazzare qualche frase su internet e preferite invece qualche frase sincera dedicata alla vostra dolce metà, se arriverà dal cuore sarà sicuramente apprezzata.

"Gli smeraldi, le perle, ed i diamanti

Abbaglian gli occhi col vivo splendore;

Ma le dolci parole e i dolci pianti

Hanno spesso più forza e più valore."

(Carlo Collodi)

