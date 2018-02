"Tutti giù per terra", l'educazione dei più piccoli parte dalla natura: iniziativa a Boves

Venerdì 9 febbraio alle ore 16, nella Scuola materna ‘Divina Provvidenza’ di Rivoira a Boves, si terrà l’evento di presentazione delle attività realizzate nell’ambito di “Tutti giù per terra”, il progetto educativo che, da settembre 2016, garantisce continuità con il servizio Agritata ai bambini nella fascia d’età 3 mesi - 5 anni.



Capofila del progetto è la cooperativa sociale Linfa Solidale, espressione di Coldiretti Cuneo, che l’ha sviluppato in partenariato con la Scuola dell’infanzia di Rivoira e il Comune di Boves, con il contributo della Fondazione CRC.



“Tutti giù per terra” ha creato una rete collaborativa tra due servizi educativi complementari per la prima infanzia, collocati sullo stesso territorio rurale - il servizio AgriTata di Boves, per i bimbi da 3 mesi a 3 anni, e la Scuola materna di Rivoira, per i bambini dai 3 ai 5 anni - che mettono al centro il contatto con la natura, il rispetto dell’ambiente e la creatività dei bambini.



In continuità con il modello pedagogico delle AgriTate, durante l’ultimo anno e mezzo le educatrici di Rivoira hanno proposto ai bimbi dell’asilo attività ed esperienze sensoriali uniche, in collaborazione con Educazione alla Campagna Amica di Coldiretti e le associazioni Sillabaria, La Fabbrica dei Suoni Onlus e Fuma che ‘nduma: la lettura espressiva, la musica creativa con strumenti naturali, l’educazione al movimento con gli esercizi di scuola circense, le attività agricole e i laboratori di educazione alimentare.



“In particolare, grazie ai piccoli lavori nell’orto, curato dai tecnici dell’Agenzia 4A di Coldiretti Cuneo, i bimbi hanno scoperto il ciclo della vita in natura e, cimentandosi con diverse colture, hanno affinato manualità e concentrazione e acquisito senso di responsabilità e pazienza. La visita ad una fattoria didattica di Educazione alla Campagna Amica e i laboratori “dal campo alla tavola” guidati dai tecnici dell’Agenzia 4 A – precisa il direttore di Coldiretti Cuneo Tino Arosio - hanno avvicinato i bambini alla stagionalità dei prodotti della nostra terra - patate, miele, fragole, mele, formaggi e yogurt, carote - e ad un’alimentazione più sana e consapevole”.



Di questo e delle altre attività “Tutti giù per terra” si parlerà venerdì nei locali della Scuola materna ‘Divina Provvidenza’ di Rivoira, in un evento aperto a tutte le famiglie, sia quelle già coinvolte sia quelle interessate a conoscere da vicino l’innovativo metodo pedagogico che sta alla base del progetto.



“‘Tutti giù per terra’ testimonia l’interesse di Linfa Solidale e Coldiretti per le più giovani generazioni e il nostro impegno quotidiano per accompagnare la crescita dei consumatori di domani e costruire insieme l’ambiente rurale che sarà. Il progetto giungerà a conclusione a marzo ma, visto il successo, l’augurio è che sia presto replicato in altre realtà territoriali” commenta Andrea Launo, Presidente di Linfa Solidale.