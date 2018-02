Bergesio (Lega): "Come cittadino e imprenditore, ecco perchè sostengo la 'Flat tax'"

Tra gli argomenti più dibattuti in questa campagna elettorale, senza dubbio il tema della “flat tax” (tassa piatta) impatta indistintamente su tutte le famiglie e imprese, suscitando tanto interesse, quanto bisogno di chiarezza. Al di là della retorica e della propaganda, sulle tasse è fondamentale capire bene dove si andrebbe a parare, perché è proprio sulle tasse che si gioca la partita più importante per il Paese.



Sul piano locale, Giorgio Maria Bergesio, fossanese, dirigente di azienda agroalimentare, candidato per la Lega al Senato nel listino proporzionale del Collegio Piemonte 2, è tra i più convinti sostenitori del rivoluzionario sistema di tassazione teorizzato da Milton Friedman e chiave di volta del programma elettorale di Salvini premier.



Bergesio, si fa presto a fare campagna elettorale dicendo che si abbassano le tasse, ma come si riuscirà a far quadrare i conti?



«Qui non si tratta di inventare un trucchetto per acchiappare voti. Stiamo parlando di un sistema teorizzato compiutamente già negli Anni Ottanta e ormai applicato con successo in una quarantina di Paesi in tutto il mondo».



Perché crede che funzionerebbe anche in Italia?



« Perché l’Italia è tra i Paesi con le aliquote delle tasse più alte e quasi tutti i tentativi di alzarle ulteriormente hanno provocato come risultato un calo del gettito. Siamo ad un livello di pressione fiscale del 47,6% del Pil, contro il 30,3% della media mondiale, il 33,7% della Svizzera, il 22% degli Stati Uniti, il 37,1% della Spagna, il 34,7% del Giappone, il 10,3% dell’India… La forte progressività delle aliquote ha ottenuto come risultato che solo lo 0,2% dichiara più di 200 mila euro lordi e il 90% di questi “super-dichiaranti” sono lavoratori dipendenti e pensionati, categorie che in generale pagano l'80% dell'Irpef».



Vuol dire che gli altri evadono?



«La tassazione esasperata, in molti casi oltre il 70% del reddito, dei percettori di redditi alti e delle società altamente profittevoli, ha di fatto favorito sia la delocalizzazione, sia la costituzione di veicoli societari esteri. La quota maggiore del gettito Irpef è finita quindi con il gravare sulle spalle di chi dichiara da 35 a 70 mila euro e l'identikit di questa vittima è in larga maggioranza rispondente ad un lavoratore dipendente del Nord Italia».



Quindi?



«Non potendo realisticamente puntare ad un aumento della lotta all’evasione a parità di aliquote, l'unico modo per risolvere il problema rimane quindi una diversa distribuzione del carico fiscale, con un aumento della base imponibile e una riduzione delle aliquote, in modo tale da sgravare chi finora ha sopportato il peso maggiore (come si è detto, tipicamente il lavoratore dipendente del Nord) e aumentare la contribuzione di chi finora si è sottratto al versamento delle imposte con elusione e evasione».



Tradotto in pratica, cosa vuol dire?



« Pensiamo ad un'aliquota del 15% con 3 mila euro di deduzione per ogni componente del nucleo familiare. In pratica per la dichiarazione dei redditi basterà calcolare i redditi lordi incassati, meno 3 mila euro per ogni componente della famiglia, quello che rimane sarà tassato al 15%».



Può fare qualche esempio?



« Un “single” che ha guadagnato 20 mila euro lordi dovrebbe togliere dal reddito 3 mila euro di deduzione e pagare il 15% sul restante 17 mila. Totale 2.550 euro di tassa. Una famiglia di quattro persone con lo stesso reddito avrebbe 4 volte la deduzione fissa di 3 mila euro e quindi potrebbe dedurre 12 mila euro portando a 8 mila euro l'imponibile e quindi pagando solamente 1.200 euro di tassa. In caso di famiglia con reddito pari a 25 mila euro lordo percepito da entrambi i coniugi e un figlio, si avrà 50 mila euro di reddito complessivo meno 9 mila euro di detrazione, con conseguente imponibile di 41 mila euro, su cui si pagherà il 15% di tassa pari a 6.150 euro».



Se si paga meno, come potrà mantenere o aumentare il gettito complessivo?



«Trattandosi di un cambiamento totale, è impossibile stimare numericamente gli esiti dell'introduzione di una flat tax partendo dalla base imponibile attuale. Ma in pressoché tutti i paesi in cui questo sistema è stato applicato, la maggior fedeltà fiscale ha portato a gettiti in crescita. In alcuni casi un calo dell'Irpef è stato più che compensato dalle altre tasse che hanno beneficiato della crescita economica, ma non solo, in molti casi si è avuto un fortissimo aumento. Il caso meglio studiato è stato quello della Russia, che nel 2001 ha adottato una flat tax addirittura al 13% sostituendo il vecchio sistema ad aliquote, ottenendo un aumento del gettito pari al 25%».



Pagare meno per pagare tutti?



«Se ci sarà meno elusione, chi ha di più contribuirà di più e volentieri, perché costerà meno di inventarsi cavilli e schermi fiscali e chi ha di meno, non dovrà pagare nulla. Una cosa è certa: il vecchio sistema di mettere una tassa a copertura di una spesa, senza pensare che quella tassa poi produce contrazione economica e quindi buchi in bilancio, con la flat tax sparirà per sempre».