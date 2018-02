L'Oroscopo di Corinne per questa settimana di Carnevale

ARIETE Programmatevi ed organizzatevi in quanto la corrente settimana vi vedrà talmente incasinati da trovare arduo scovare un oasi di tranquillità… In aggiuntiva un buffo elemento darà filo da torcere e se aspettate dei quattrini preventivate pure dei posticipi o delle scuse da chi ve li deve elargire… Approfittate delle feste carnevalizie per sollazzarvi e contattate un’ amica per un caffè o pizzetta. Disturbi stagionali o crucci spettanti parenti o congiunti. A San Valentino: Anche se non vi piacciono le smancerie regalate all’amato bene un sorriso o preparategli una cenetta a base di pesce, mele e riso. TORO Tra alti e bassi, incavolature e stonature, i giorni voleranno così come dovrete adattarvi ad una situazione richiedente una buona dose di pazienza e sopportazione… Date inoltre fondo alle celate risorse al fine di concretizzate un progetto, ampliare il cerchio d’azione e farvi valere alla faccia di astiosi, rivali ed impostori. Uno scherzetto di pessimo gusto o il comportamento di un volpone indurrà inoltre ad esplodere in scatti di collera. Rischio di furtarelli. A San Valentino: Un libro, una pianta o un bijou, sarà il regalo ideale … Di buon auspicio pure spiluccare insieme il medesimo cioccolatino. GEMELLI Ora che Saturno ha tirato gli ultimi rantoli iniziate a rigenerarvi e a credere fermamente in un avvenire più clemente… Certe preoccupazioni permangono ma in maniera minore e vedrete che pian pianino scemeranno completamente… Se appartenete alla categoria degli eterni ansiosi soffrirete di sintomatologie prettamente psicosomatiche. Vincita, introito o componente del nucleo domestico da omaggiare. Di ottimo auspicio mangiare gnocchi martedì. A San Valentino: Una scorpacciata di gamberoni, cozze, antipastini, spaghetti con peperoncino e un bicchier di vino genuino manderà in estasi ogni innamoratino. CANCRO Irritabili e suscettibili avrete un diavolo per capello ed entrare nei pensieri altrui sarà pressoché impossibile ma non fatevene un problema: d’altronde chi sbaglia paga e i cocci sono suoi… In simultanea vi caverete un pallino, varierete look, ottimizzerete ciò che sta a cuore o gioirete per un evento. Una rogna potrebbe provenire da veicoli, mezzi elettronici o computerizzati. L’influenza corteggerà: contrastatela assumendo vitamine e girando alla larga dai contagiati… A San Valentino: Indispensabile donare del cioccolato specie se il partner ne va ghiotto e per coronare la serata ben venga una puntatina in pizzeria o in una tipica trattoria. LEONE La settimana strariperà di altalenanti emozioni, stranezze, incontri, decisioni da pigliare, gente da contattare per una dritta od un suggerimento, qualche fugace arrabbiatura e un rospetto da ingollare…La quadratura di Giove raccomanda prudenza in ambito materiale dove le spese abbonderanno o da qualcuno verrete tratti in inganno… Il divertimento sarà invece assicurato per chi aderisce a sfilate o partecipa a collettive scorpacciate. A San Valentino: Niente cagnare o confusione: studiate un tête-à-tête a lume di candela contornato da cibi speziati, dolcetti, coccoline e adeguati pensierini. VERGINE Vari propizi pianeti vi aiuteranno a recupere verve e a darvi una smossa uscendo così dal torpore di un inverno sonnacchioso… Imparate l’arte della filosofia, non ingigantite ostacoli risolvibilissimi, coltivate un paio di amicizie, non prendete per oro colato ciò che un soggetto furbetto asserirà e siate positivi! Una chiamata, telefonata o proposta, puzzando di bruciato, andrà vagliata minuziosamente. Pomeriggi e serate gaudenti per i più festaioli. A San Valentino: Per stimolare l’eros affidatevi alla mostarda, al pepe, allo zenzero e ai babà. I single invece esprimano un desiderio che il Santo degli innamorati esaudirà. BILANCIA Avvertirete l’esigenza di starvene da soli per riflettere e far chiarezza sia riguardo i sentimenti che l’attività: settori in fase di trasformazione ma anche di gratificazioni a patto di non dar retta a pettegolezzi ed eludere colpi di testa… La forma psicofisica difetterà al punto di sentirvi stanchi già dalle prime ore del mattino ma una cura ricostituente e un po’ di riposo vi faranno tornare pimpanti e sgargianti… Due imprevisti costelleranno il week end. A San Valentino: Farcite una pagnottella con salmone affumicato e mangiatela con l’essere amato… E se non vi va di cucinare optate per un ristorantino peculiare… SCORPIONE Gli astri parteggiano consentendo di salire sul carro del trionfo e ottenere ovazioni a parte un magone, un invidioso da stanare, una bugia da smascherare, un pizzichino di tensione, un uomo da ammansire, incartamenti e documenti da revisionare, inviti noiosi da declinare. Da venerdì in avanti passerete orette allentanti, rivedrete qualcuno appartenente al passato o concluderete un’annosa questione. Rinvenimento di una mansione per i disoccupati. A San Valentino: La senape risulta portentosa in ogni performance amorosa… Se la sensualità difetta provate a stuzzicarla condendo gli alimenti con questa salsetta… SAGITTARIO Tratterete con individui lunatici o antipatici abili nel collocare egoismo ed interessi al di sopra di tutto ma, anziché mugugnare, contrastateli con frecciatine mirate affinché capiscano che nulla gli è dovuto e poi rilassatevi specie se recenti accadimenti hanno irritato! Tra coppiette scompaginate si insinueranno rosicchianti tarletti e quantunque la goccia traboccasse dal vaso un litigio è quasi assicurato. Combini carini tra sabato e martedì. Pancino in subbuglio. A San Valentino: Non è il caso di strafare: basta stare da soli a degustare qualche sfizioso piattino e andare a letto prestino… Non male neppure regalarvi un viaggettino. CAPRICORNO Essendo alquanto confusi abbisognate di veder chiaro dentro e intorno a voi magari con l’appoggio di un intimo conoscente perché commettere errori di valutazione potrebbe costare caruccio. Starete altresì in pena per un parente o riceverete un comunicato atto a lasciarvi senza fiato… La casualità giocherà un ruolo prominente nei contatti interpersonali, tratterete con tipi singolari o, per voglia o per forza, accontenterete un familiare. A San Valentino: Colesterolo permettendo abbondate in formaggio accompagnato da miele o marmellata. Non male anche uscire e andare fuori a pasteggiare… ACQUARIO Avrete modo di approfondire una simpatia andando oltre le apparenze pur se, nel contempo, posteriori corrucci lambiranno sia i lavoratori autonomi che quelli operanti presso terzi timorosi di non essere all’altezza dei compiti affidati. Amoretti virtuali sfioreranno single, adolescenti o mal maritati. Nell’eventualità di spostarvi o viaggiare siate accortissimi specie in caso di nebbia, neve o pioggia… Malatini a cui recare visita e conforto. Domenica allegorica. A San Valentino: Dichiarate il vostro amore (se ne avete uno) con un messaggino, un bigliettino, un articolino o un invito sbarazzino. PESCI Se giù di carreggiata sappiate che una manciata di ottimismo è quel che ci vuole per sconfiggere l’apatia e confidare in un avvenire carico di promesse… In ambito sentimentale fate tesoro delle esperienze trascorse, non sottovalutate una personcina insicura o peperina e apritevi maggiormente al dialogo … il resto affidatelo al destino… Una minuta soddisfazione si intervallerà ad una delusione. Mal di schiena od ossicini scricchiolanti. A San Valentino: Porterà tanta fortunella omaggiare “lui” o “lei” con un gingillino a forma di gufetto, cuoricino o coccinella.