Trasporto su gomma, ferroviario e riapertura di linee sospese: Balocco, in commissione a Cuneo, fotografa lo stato della mobilità provinciale

Era stata richiesta nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Cuneo (tenutosi all’inizio della scorsa settimana), e nella serata di ieri, giovedì 8 febbraio, si è riunita in Sala Vinaj la III^ Commissione consiliare con lo scopo di discutere della mobilità stradale e ferroviaria della provincia. Ospite d’onore l’assessore regionale Francesco Balocco.



La parola all’assessore regionale, che ha iniziato trattando le questioni in cui è coinvolto il tunnel di Tenda. “Abbiamo già affrontato il tema del passaggio di mezzi pesanti in un incontro a Roma. Vorremmo mediare per permettere il passaggio dei mezzi pesanti che già vi transitano, ma con orari ben definiti. I francesi si sono dimostrati molto rigidi. La commissione intergovernativa si terrà a maggio.”



Sul tunnel Balocco ha ricordato l’incontro di ieri al cantiere: “Se la situazione non dovesse seguire le condizioni contrattuali si procederà con la rescissione.”. “Per quanto riguarda la ferrovia, infine, nessun passo in avanti. La bozza di progetto presentata non è ancora stata sviluppata dalle autorità francesi. Il trasporto merci è difficoltoso per problemi strutturali, bisogna definirne le modalità.”



L’assessore ha poi parlato della riapertura delle linee ferroviarie sospese, sottolineando come il recupero della Savigliano-Saluzzo tramite collegamento alla Bra-Cavallermaggiore sarà il primo passo per riuscire a “chiudere l’anello” ferroviario.



Qualche parola anche sulla situazione di Demonte. “L’impegno di ANAS è quello di arrivare all’appalto del primo lotto della variante entro il 2019.”. E sul Colle della Maddalena? “I francesi non tolgono più la neve di notte ed è un serio problema, come si può notare dalla chiusura disposta oggi (ieri ndr).”



A Beppe Lauria il primo intervento: “Niente di nuovo sotto il sole, ed è un peccato: in alcune partite si sono già persi decenni. La Cuneo-Ventimiglia è in stallo e quella del tunnel è una brazelletta: ad aprile 2017 avremmo dovuto inaugurarlo, ora siamo contenti se esiste un’azienda a cui passare i lavori. Pensavo poi che la vera priorità fosse riaprire la Cuneo-Mondovì, ma parrebbe di no.”



“Quelli che ho illustrato stasera sono obiettivi che possono apparire limitati, mi rendo conto, ma preferisco non fare promesse esagerate impossibili da mantenere - ha risposto Balocco - : il recupero della Savigliano-Saluzzo, nello specifico, è qualcosa che voglio chiudere entro quest’anno.”



Simone Priola si è dimostrato rincuorato dalle informazioni fornite da Balocco, specialmente in merito al sistema ferroviario, sottolineando come il Piemonte graviti attorno a Torino, ma sia necessario “ragionare in modo esteso per non lasciare da sole le province, pensare strategie di sviluppo dedicate ai centri periferici.”



Si è detto amareggiato, Manuele Isoardi: “Torno a casa con poco in mano, ma con l’idea che sulla Cuneo-Mondovì si agirà soltanto quando tutto il resto sarà fatto.”. “Sfugge un ragionamento - ha risposto Balocco - : Saluzzo è isolata in senso ferroviario, Cuneo e Mondovì no.”