Mondovì: l'assessore regionale Saitta in visita all'ospedale (FOTO E VIDEO)

Alle 10 di quest'oggi, sabato 10 febbraio, l'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì ha ricevuto un ospite di assoluto prestigio: si tratta dell'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta, recatosi in visita presso il nosocomio monregalese per la prima volta dall'inizio del suo mandato amministrativo (10 giugno 2014).



Saitta, 67 anni, si è recato presso la sala riunioni ubicata al primo piano della struttura, ove ha avuto modo di incontrare e interagire con primari e coordinatori.



Poco prima, nell'atrio dell'ospedale, è stata ufficialmente scoperta alla presenza dei parenti una targa dedicata a Enzo Odasso e Edoardo Cigliutti, due dipendenti che persero la vita in un tragico incidente sul lavoro il 26 dicembre 1981 presso il vecchio ospedale di Mondovì Piazza. Avevano rispettivamente 20 e 25 anni e, quel giorno, deflagrò improvvisamente la cisterna di vapore nel locale lavanderia; l'esplosione, oltre ad uccidere i due giovani, ferì altre quattro persone, provocando inoltre alcuni danni al centro trasfusioni, al laboratorio analisi e al reparto di Pediatria.





Saitta si è poi recato in visita al DEA, all'ambulatorio di Cardiologia (dove è in corso di svolgimento l'iniziativa "Cardiologie aperte") e presso altre ali dell'edificio.



Durante l'incontro con primari e coordinatori, Francesco Magni, direttore dell'Asl Cn1, ha commentato: "L'attività chirurgica e medica sono in aumento presso questo servizio, di recente abbiamo inaugurato un nuovo digitale in radiologia e il micronido è stato riconvertito in neuropsichiatria infantile. Per il 2018 prevediamo su Ceva, per sopperire a un fabbisogno evidente, nuovi posti a lunga degenza. Nel distretto di Cuneo abbiamo la disponibilità di 5 ricoveri ogni 2 abitanti, qui di 1 ricovero ogni 2: per questo vogliamo inserire almeno 10 letti di lungodegenza. Abbiamo poi sempre a Ceva 21 letti di dialisi, che dovremo ridimensionare a 8 in virtù della reale necessità registrata. A Mondovì pensiamo alla nuova centrale di sterilizzazione".



Ha quindi preso la parola Paolo Adriano, sindaco di Mondovì: "Questo ospedale è costato 58 milioni di euro ed è una struttura di eccellenza. La presenza dell'assessore Saitta è segno di grande attenzione verso il territorio, sul quale occorre fare riflessioni in ottica futura. Mondovì e Ceva ragionano finalmente in maniera coesa e da questo punto di vista la direzione scelta dall'azienda mi sembra corretta. Mondovì necessita di una risonanza magnetica, imprescindibile per molti reparti. Occorre poi potenziare il DEA e l'offerta della lungodegenza."



Successivamente è intervenuto Giorgio Ferraris, presidente del Comitato dei sindaci del distretto e primo cittadino di Ormea: "È importante andare avanti su questa strada rafforzando il blocco medicina-riabilitazione-lungodegenza. Se non vogliamo incrementare le difficoltà dei pronto soccorso, bisogna prestare molta più attenzione al territorio. Mi riferisco ai medici generali che spesso procrastinano le visite a domicilio ai loro assistiti, i quali ricorrono dunque alle cure dei DEA. Stesso discorso per le visite sanitarie presso i nosocomi a livello di tempi di attesa e costi."



Infine, l'assessore Saitta: "Molto spesso nel dibattito piemontese sulla Sanità dimentichiamo un fatto molto importante: essa è ben collocata, la qualità dell'offerta sanitaria è di buon livello, al secondo posto nazionale alle spalle di quella toscana. Il tema vero è quello della rimodulazione dell'offerta in base alla domanda. Per fortuna la vita si è allungata e la risposta ospedaliera non è sempre quella più adeguata. Anche in materia di cronicità l'ospedale deve prendersi in carico il paziente: questo crea problemi all'ospedale e anche a livello economico. Per questo stiamo lavorando su innovazioni, come le case della salute. Questo cambiamento di percorso vuole dire anche chiedere qualcosa in più ai medici di famiglia. Inoltre, i pazienti vanno dove ci sono maggiori competenze, sono più informati rispetto a un tempo: la mobilità oggi è un dato di fatto. Per 'contrastarla' occorre lavorare sulla specializzazione."