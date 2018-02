"Scrivo per accettarmi durante i miei continui mutamenti": quattro chiacchiere con Melina Craxi per l'uscita del suo nuovo libro

E' uscito nel corso di questi primi giorni di febbraio il secondo lavoro di Melina Craxi, scrittrice messinese da dieci anni piemontese (monregalese) d'adozione, "Il Pomo della Follia". Un secondo lavoro che ha il sapore della "prima volta", però, essendo questo il primo libro di poesie di Melina.

Con lei, per l'occasione, abbiamo fatto quattro chiacchiere.

- Ciao Melina e grazie per questa chiacchierata. Perché non inizi parlandoci un po' de "Il Pomo della Follia"?

Ciao Simone. Grazie a te per la possibilità di far conoscere il mio libro raccontandolo attraverso questa piacevole chiacchierata. Il Pomo della follia è una raccolta di poesie partorite letteralmente nell'ultimo anno, spesso anche con dolore, intenso, dolce, indispensabile perché autentico e consolatore.

- Le poesie della raccolta parlano di rinascita, di ritorno alla vita. Perché hai scelto questo tema?

Le poesie della raccolta descrivono la rinascita dell'anima attraverso una morte (metaforica) che inevitabilmente ognuno di noi deve affrontare più volte nel corso della propria esistenza. Domani non saremo più quelli di oggi, oggi non siamo quello che eravamo un anno prima e un anno prima non eravamo quello che eravamo dieci anni fa. Sembra scontato, lo so, ma ci si ferma mai a pensare a cosa abbiamo abbandonato, trascurato o sacrificato della nostra parte più intima per essere quello che siamo adesso? Più che ritorno alla vita, lo definirei un ritorno alle origini, la parte più arcaica, la parte istintiva, quella più vera che niente a che vedere con l'apparenza, con quello che lasciamo che il mondo intraveda. Ci sono occhi bellissimi che nascondono l'inferno anche a se stessi e sguardi che sembrano cupi, folli ma proteggono il paradiso che altri non osano guardare. Non mi sono posta il problema di trattare una tematica specifica quando ho raggruppato tutte le poesie dell'ultimo anno in un'unica raccolta, infatti trattano dei temi più svariati che mi hanno colpito e scolpito in questo periodo: tematiche sociali legate anche all'infanzia, l'adolescenza, alle donne, alle ingiustizie e soprusi a discapito dei più deboli, ma parlano anche di amore, speranza, coraggio.

- La metafora del bruco e della farfalla è di certo interessante. Per te la poesia (o la scrittura in generale) sono una sorta di crisalide tramite cui raggiungere un nuovo stadio personale?

Siamo tutti dei bruchi con le stesse possibilità di rinascere farfalle, libere di volare e quando succede, come le farfalle non pensiamo mai che domani inizierà un'alta metamorfosi e così' non siamo mai preparati ad accettare i bozzoli della nostra anima. Anzi, spesso tendiamo a soffocarli a non farli schiudere. La scrittura per me è un modo per accettarmi durante tutto il processo dei miei continui mutamenti. Sono sempre in bilico seduta sul cornicione della mia fantasia esposto su una realtà che spesso non comprendo, e allora scrivo... scrivo per non precipitare.

- Questo è il tuo primo libro di poesie, ma il tuo secondo lavoro. Perché questo passaggio dalla narrativa alla poesia? Ci sono elementi in comune tra i due?

In realtà la poesia ha sempre accompagnato la mia vita. Come tu hai ben ricordato questo è il mio secondo lavoro, Figlia della Mattanza è un romanzo dove ho messo tanto di me stessa, non solo come scrittrice, ma soprattutto espresso la mia parte più intima di essere umano, con le mie fragilità, i miei punti di forza, i miei interrogativi sulla vita, le mie passioni, così come la poesia. C'è sempre stato il ritmo dei versi nella esistenza, perchè solo così riesco a scandire le emozioni dalle quali altrimenti verrei sopraffatta.



- Ultima domanda, curiosa: il libro ha 13 capitoli e circa 100 poesie... c'è una ragione dietro questa precisa scelta numerica?

La raccolta è suddivisa in tredici capitoli. Tredici date importanti. Tredici fasi della metamorfosi. Il numero 13 indica un cambiamento drastico che può essere sia in positivo che in negativo, così come la morte va interpretata come morte alchemica, morire a se stessi per poi rinascere, Ogni capitolo contiene otto poesie. Otto che rappresenta il mio numero portafortuna. Otto che rappresenta il Karma, l'energia, l'infinito, così come la metamorfosi di un'anima. Il tredicesimo è composto da solo tre poesie. Tre come la volontà di crescere; il miglioramento; l'armonia; l'equilibrio; la perfezione di creare.