"L'obiettivo delle Pro loco è di proporre eventi sicuri dove si possa respirare tranquillità e positività"

I tremendi fatti occorsi in Piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League hanno sicuramente scosso l'intera collettività.



Quando una festa è rovinata da episodi cosi drammatici la prima reazione che emerge è quella della paura, anzi del panico.



E’ quindi abbastanta normale che dopo l'evento si siano moltiplicate le prese di posizione degli organi di controllo deputati a formulare interpretazioni sull'accaduto, alla ricerca di soluzioni, nel rispetto delle regole in vigore.



Anche il mondo degli eventi organizzati su tutto il territorio regionale dalle Pro loco (circa 6000-7000 eventi) ha quindi dovuto fare i conti con “l'onda lunga” conseguente a quanto accaduto in Piazza San Carlo e con le circolari emesse in riferimento.



In alcune province del Piemonte la puntuale applicazione delle nuove regole ha fatto sì che molti eventi fossero ridimensionati o addirittura soppressi, con inevitabili danni per il territorio che di questi eventi si nutre sempre di più.



La sicurezza è indubbiamente un valore indiscutibile, sul quale nessuno può fare obiezione, ma dobbiamo comunque fare delle attente analisi e valutazioni soprattutto legate al tipo di manifestazioni che andiamo a considerare.



Le sagre che organizzano le Pro Loco sono eventi dove la sicurezza è diventata un obbligo morale prima che legislativo, le collaborazioni poste in atto con le amministrazioni comunali e le commissioni sulla sicurezza hanno già dato dei buoni risultati, molto c'è ancora da fare ma parecchio è gia stato fatto.



Tra i principi istituzionali che caratterizzano le pro loco possiamo annoverare l’accoglienza ai turisti e l’impegno a rendere il loro soggiorno piacevole e confortevole, nonchè migliorare la qualità di vita dei residenti.



Diventa abbastanta evidente che il primo obiettivo che una Pro loco si pone sia quello che la propria sagra sia sicura, una sicurezza che passi attraverso la salubrità degli alimenti somministrati ma che ponga in primo piano anche l'ambiente che le circonda, permettendo ai sempre più numerosi turisti di vivere giornate in serenità e in allegria, veri e propri antidoti alla dilagante negatività sociale.



In qualità di presidente regionale delle Pro Loco posso quindi affermare che il nostro movimento è sempre di più attento alle regole sulla sicurezza, ribadendo nel comtempo che la stessa non si raggiunge solo attraverso una moltiplicazione a volte incomprensibile di adempimenti burocratici ma attraverso sinergici processi di crescita che i volontari delle nostre Pro loco hanno sempre condiviso con gli organi di controllo deputati, in particolare Vigili del Fuoco, ASL e Spresal in collaborazione con le Amministrazioni locali (Comuni).



Alcune soluzioni tecniche già adottate ovvero la sostituzione del gas con l'elettrico ove sia possibile hanno già dato qualche risultato, occorrerà pero contribuire maggiormente per sostenere investimenti su attrezzature sempre più sicure (magari con consumi di energia più contenuti) e sulla formazione dei volontari.



L'obiettivo che hanno le Pro loco è quello di proporre alla collettività eventi sicuri dove si possa respirare tranquillità e positività, promuovendo il proprio territorio e i suoi prodotti .

Giuliano Degiovanni

Presidente Unpli Piemonte