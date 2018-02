Alba: modifiche temporanee alla viabilità lunedì 12 e mertedì 13 febbraio

Il Comune di Alba comunica da lunedì 12 a martedì 13 febbraio 2018, dalle ore 08.30 alle ore 18.00 sarà attivo il divieto di transito per i veicoli autorizzati, in via Gioberti angolo via XX Settembre (Varco 2) con doppio senso di circolazione veicolare per i soli autorizzati in: via Gioberti (tra via Vittorio Emanuele e via XX Settembre) - vicolo Del Pozzo – via Pierino Belli (tra via Gazzano e via Pertinace).



Il divieto è necessario per sostituzione tratto rete gas metano.



Per il “Carnevale Mussottese”, domenica 11 e martedì 13 febbraio dalle ore 08.00 alle ore 19.00 divieto di sosta per tutti i veicoli, nel piazzale di fronte al Centro Sportivo Comunale “Renzo Saglietti”, in via Cesare Delpiano, frazione Mussotto d’Alba.