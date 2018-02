Appello al Sindaco di Bra

Egregio Signor Sindaco,

Si deve dar atto a questa Amministrazione delle cose positive realizzate nel Centro Storico di Bra, da corso Garibaldi a via Pollenzo, da via Vittorio a Piazza Spreitenbach, tutti interventi atti ad aumentare l’attrattività della nostra cittadina. In questi giorni è in corso una più-che-vivace discussione sulla proposta di ripristino del trapezio tra via Carando e Via Vittorio Emanuele, ove si propone di sostituire due esistenti basse costruzioni, lasciate ammalorare, con un edificio che poco ha a che fare con la storia e il profilo architettonico braidese; e tutto ciò proprio alla “Porta Est”, quella che dà l’accesso più diretto al cuore di Bra e dovrebbe quindi essere più di altre oggetto di una attenzione e decisione lungimirante. Ricordiamo che si sono investite alcune centinaia di migliaia di euro per migliorare l’impatto visivo dell’accesso da Sud con la sistemazione e la costruzione del marciapiede di via Orti. Sia quindi chiaro che nessuno dice di non costruire, anche se sarebbe più auspicabile ripristinare che non semplicemente cementificare ex novo. Ma è un gravissimo errore non tener conto degli importanti pareri espressi da altre Autorità in merito: quello della Provincia che, anch’essa, non si è espressa contro l’edificio in sé ma ha raccomandato affinché il progetto fosse più consono con la struttura del Centro Storico – quello che rende Bra attraente per turisti e visitatori e che storicamente inizia appunto in quell’area. Altrettanto importante il parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che raccomanda di valutare con attenzione l’altezza dell’edificio proposto. Tutti ormai sanno che la ventilazione a Bra è minima, addirittura inesistente per lunghi periodi. La rotonda di fronte all’area in questione è trafficatissima anche di mezzi pesanti, costretti a curvare in un’area ristretta, ed è di conseguenza uno dei punti critici sia per lo smog che per il rumore.

Accentuare ulteriormente il carico antropico in un’area senza verde né parcheggi pubblici è una ulteriore ragione per limitare l’altezza della costruzione ad un massimo di tre piani fuori terra, comunque più che raddoppiando la volumetria attuale, oltre all’aggiunta di un piano interrato. Ultimo ma non meno importante il discorso economico: in questo periodo difficilissimo è chiaro che gli oneri di urbanizzazione e di monetizzazione sono preziosi per le casse comunali, come pure il lavoro che sicuramente manca. Per questa ragione nessuno dice di non investire denaro e costruire, ma non va dimenticato che nella stessa zona sono in previsione nuove costruzione in aree altrettanto ammalorate e disabitate, come ad esempio i controversi 40 e più alloggi in via Veneria che porteranno ulteriore lavoro e proventi per tutti.

Signor Sindaco, Lei ha la possibilità di decidere. Si ispiri alla Sua collega del Comune di Lauriano, provincia di Torino, che con una azione coraggiosa ha compiuto quanto in suo potere anche contro decisioni che sembravano ormai indiscutibili.





Primo Penone

Presidente del Comitato di Quartiere “Centro Storico”