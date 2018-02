Fine settimana al mare, dove andare?

Con l’arrivo della fine dell’inverno, la voglia di trascorrere una vacanza al mare o in qualche località di villeggiatura è sempre più presente. Sono sempre di più, gli italiani che decidono di concedersi un fine settima all’insegna del divertimento e della vita all’aria aperta. La scelta tra località italiane o in Europa sono davvero tante. Per aiutarvi nella scelta, qui di seguito potete trovare una serie di alternative ideali per tutti i gusti.



Milano Marittima



Meta di villeggiatura famosa per le vacanze estive al mare, anche nel periodo primaverile questa località si appresta ad essere un ottimo rifugio per chi è alla ricerca del mare. Soggiornando in un Hotel a Milano Marittima 3 stelle sul mare dotato di piscina, si avrà la certezza di poter rilassarsi anche se le temperature nel week end che si sono scelte non sono delle migliori. L’Hotel Solemare ad esempio, è sicuramente una scelta tra le più gettonate di Milano Marittima. Oltre ad offrire tanti servizi per gli ospiti, ha anche una particolare attenzione per chi si reca in vacanza con i bambini.



Lago di Garda



Poco conosciuto dai vacanzieri italiani, ma è una nota e rinomata zona per le vacanze per molti turisti provenienti dalla Germania e dal Regno Unito. Il lago di Garda è il più grande lago d’Europa e sulle sue sponde ha visto nascere nel corso dei secoli molti piccoli borghi. Molto differenti tra loro, questi piccoli borghi possono essere la scelta ideale per trascorrere un fine settimana all’insegna della vita all’aria aperta e del buon mangiare. Infatti, la gastronomia di questa località è ricca di piatti preparati con il pesce di lago.



Lanzarote



A poche oro di volo dai maggiori aeroporto italiani, si trova l’arcipelago delle Isole Canarie. Lanzarote è sicuramente una delle isole più scelte, per chi è alla ricerca di spiagge tranquille dove rilassarsi e una natura incontaminata dove rilassarsi. Lanzarote è un’isola vulcanica, nota agli appassionati di kite surf e di windsurf. Qui nei periodi invernali, è possibile trovare appassionati di questo sport intenti a migliorare le proprie abilità. Playa de Papagayo è la spiaggia più famosa dell’isola, dove è anche possibile avvistare personaggi del mondo del cinema e dello sport.



Isola di Pantelleria



Meta turistica estiva, già nelle prime settimane di primavera permette a chi si reca di fare il bagno e di rilassarsi in spiaggia. Le temperature primaverile di questa isola si aggirano sui 20°C circa, e la rendono una meta ideale per chi abita nel sud Italia e vuole trascorrere un fine settimana in una zona poco conosciuta e molto tranquilla. Le passeggiate a piedi o in sella di un cavallo sono l’ideale, per chi vuole iniziare a scoprire le bellezze che questa piccola isola di origini vulcaniche può offrire.



Isola di Zante



Famosa per ospitare una delle spiagge più belle e caratteristiche di tutta la Grecia, l’Isola di Zante è una meta ideale per un piccolo break primaverile. Una spiaggia candida, un mare che si presenta di un blu quasi irreale e pochi turisti; in questo periodo dell’anno è una meta ambita dagli amanti delle vacanze fuori stagione. Se si programma in anticipo la vacanza in questa località, spesso è anche possibile beneficiare di voli low cost diretti verso l’isola di Zante.