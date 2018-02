L'esperienza di una studentessa saluzzese

«Dopo aver completato la prova di selezione per i Campionati delle Lingue di Urbino in lingua francese, rimasi piacevolmente soddisfatta dal punteggio ottenuto di 96/100, ma mai e poi mai mi sarei aspettata di rientrare nella classifica degli allievi ammessi alle semifinali. Quando mi venne comunicata la notizia, stentai a crederci e non riuscii a realizzare l’importanza dell’opportunità che mi veniva offerta sino al mio arrivo ad Urbino, qualche giorno fa, il 14 febbraio. Il giorno successivo, insieme ad altri 30 ragazzi come me (120 in totale, 30 per ogni lingua: inglese, francese, tedesco e spagnolo), ho partecipato alla semifinale che consisteva in una prima prova al computer in cui occorreva indicare la risposta corretta tra le quattro possibili opzioni e in un successivo colloquio orale di presentazione con la docente di francese dell’università locale. La sera stessa ci sono stati comunicati i nomi dei dieci finalisti per ogni lingua e, inaspettatamente, sono riuscita a collocarmi in quarta posizione. La mattina del 16 febbraio si è svolta la prova finale che prevedeva la produzione di un elaborato, in prosa o, alternativamente, in poesia, che doveva contenere otto delle undici parole presenti nella consegna e un’intera frase: ‘Dès qu’il/elle entendit la musique, elle réalisa qu’ils/elles étaient encore là...’ vale a dire ‘Quando sentì la musica, comprese che erano ancora lì...’. Inizialmente, in preda all'ansia da prestazione, le idee tardavano ad arrivare ma, poco dopo, lasciandomi guidare dall' istinto, ho cominciato a dar forma ad un testo, più precisamente a una lettera di una ragazzina alla madre defunta. Una piccola guerriera che, riuscita a trasformare la sofferenza per la perdita di una persona cara in determinazione a realizzare i propri sogni, trova il coraggio di seguire la sua grande passione: la scrittura. Ho scelto di raccontare questa storia non perché mi riguardi da vicino, per fortuna, ma per il fatto che ho sempre ammirato coloro che riescono a rialzarsi dopo un momento difficile e trasformare le proprie debolezze in punti di forza. Sebbene fossi soddisfatta della mia produzione, non mi aspettavo di arrivare sul podio. Quando ho realizzato di aver ottenuto il primo premio, stentavo a crederci. È stata un’emozione fortissima e indescrivibile , non soltanto a livello personale, ma anche per aver tenuto alto il nome del mio Istituto e, mi auguro, per aver dato un motivo di orgoglio ai miei docenti e a tutta la mia famiglia.». Queste le parole di Alessia Priotto, alunna della classe VLB del Liceo linguistico Soleri-Bertoni di Saluzzo, che, accompagnata dalla professoressa Cora Revelli, ha avuto il merito di vincere brillantemente il Campionato Nazionale delle Lingue di Urbino, le cui prove finali si sono svolte nelle giornate di giovedì 16 e di venerdì 17 febbraio. Dopo una selezione iniziale effettuata all'interno di un gruppo di quattordicimila studenti delle scuole superiori d'Italia, 120 ragazzi hanno proseguito il percorso che ha portato Alessia alla vittoria. La manifestazione, unica nel suo genere, è stata organizzata dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media/Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in collaborazione con il Centro Linguistico d’Ateneo, con l’Ersu di Urbino e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Comune di Urbino.