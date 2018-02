Voce e organo Hammond per un caleidoscopio di suoni e di emozioni a Robilante

La voce di Sabrina Oggero Viale, l'organo Hammond di Alberto Marsico e i brani del loro disco The Wedding: sono questi gli ingredienti del concerto che la Proloco di Robilante propone sabato 3 marzo alle ore 21 nella sala della Confraternita di Robilante (ingresso libero).

Sabrina Oggero Viale, artista robilantese doc, dopo essersi laureata in canto jazz al Conservatorio Ghedini di Cuneo e aver proseguito la sua formazione al Lichtenberger Institut in Germania, ormai da anni è protagonista della scena jazz torinese e ha all'attivo numerose collaborazioni con artisti di spicco del panorama nazionale come Fabio Giachino, Luigi Tessarollo, Stefano Risso, Claudio Chiara, Davide Liberti e Fabio Gorlier. Per la vocalist sarà una serata senza dubbio speciale: per la prima volta presenterà al pubblico di casa il disco The Wedding, registrato nel 2017 e frutto del sodalizio artistico con Alberto Marsico, iniziato nel 2014.

Marsico, uno dei massimi esperti europei di organo Hammond, strumento dal suono caldo, graffiante e percussivo, ha all'attivo sei dischi da solista e oltre cinquanta in collaborazione con altri artisti; spaziando dal blues al gospel al soul e approdando infine al jazz si è esibito in tournée in tutto il mondo e ha tenuto seminari didattici in vari Conservatori europei e asiatici.

Always Dare! Sempre osare... è il motto e il titolo del fortunato spettacolo che Oggero Viale e Marsico propongono da più di quattro anni e che torna in Granda dopo la serata dello scorso luglio alla Birrovia di Cuneo. «Un caleidoscopio di suoni e di emozioni, che si muovono tra jazz e soul con eleganza e un tocco di varietà»: così è stato descritto dal giornalista torinese Marco Basso. Il pezzo forte della serata saranno i grandi classici del jazz, ma ci sarà spazio anche per la rivisitazione di brani celebri di altri generi; non mancherà lo spazio per l'improvvisazione, in quello che sarà un autentico ed coinvolgente work in progress.



> Always Dare! Concerto di Sabrina Oggero Viale voce e Alberto Marsico organo Hammond. Robilante, sala della Confraternita (piazza Caduti Partigiani). Sabato 3 marzo, ore 21. Ingresso libero. Info: 347.5963747.