Il Mutismo Selettivo: cos'è?

Il mutismo selettivo è un disturbo caratterizzato dall' "incapacità” del bambino di parlare in varie situazioni sociali, al di fuori di quelle domestiche, per paura, vergogna e molta ansia. Attribuire intenzionalità nel mantenere il silenzio non fa altro che creare un clima di pressione e colpevolizzazione: il bambino vorrebbe parlare, ma non riesce. Tale disturbo è inserito tra i disturbi d'ansia, ed è caratterizzato dall'incapacità di parlare in situazioni sociali specifiche, come a scuola o con i pari; la condizione di silenzio interferisce con i risultati sociali e tale condizione non è dovuta al fatto che non si conosce la lingua ne vi è un disturbo della comunicazione.

L'esordio è precoce, avviene solitamente nell'inserimento alla scuola dell'infanzia o nel momento in cui le pressioni esterne a parlare, in situazioni non familiari, aumentano.non diventa evidente o giunge all'attenzione finchè si inizia la scuola. È un disturbo che colpisce in rapporto 7 a 1000.





Come appaiono i bambini?

All'inizio, presentano un comportamento di chiusura verbale che talvolta può essere scambiato con timidezza, spesso accompagnato da uno sguardo assente o inespressivo che cela in realtà una grande ansia poiche sono bambini impauriti dal mondo a tal punto dal non riuscire a rispondere ne a dire cosa pensano. Spesso utilizzano forme alternative di comunicazione, come gesti, espressioni, indicano o scrivono le loro risposte. A volte i bambini appaiono “congelati” nella produzione verbale, come comportamento istintivo che si attua di fronte ad un pericolo percepito.





Il grado di persistenza del disturbo è variabile, la selezione degli interlocutori può essere più o meno ampia ed essere limitata solo in alcuni ambienti. Le cause?Sono riscontrabili su un'ipotesi multifattoriale: costituzionale, ereditaria ed ambientale.





Come si affronta questo disturbo?

È importante, se non essenziale, una terapia multimodale: in studio, con la psicoterapia, a scuola, in famiglia e fuori, nel mondo.





La psicoterapia con questi bambini mira primariamente alla riduzione dei sintomi ansiosi, sul miglioramento dell'autostima e lavorando sulle emozioni. È molto importante un intervento il più possibile precoce.Penso sia però essenziale che l'intervento non si concluda in studio, ma che si aprano le porte verso la relazione, in particolar modo a scuola, poiché è il luogo più difficile in cui i bambini si trovano ad affrontare le loro paure. È necessario che scuola e famiglia collaborino a stretto contatto, con l'obiettivo principale di far sentire il bambino a suo agio e rilassato.





Cosa si può fare a scuola? E' importante non far percepire il peso dell' aspettativa della comunicazione, poichè provoca ansia; inoltre è bene non mostrare "eccessivo entusiasmo" per qualunque verbalizzazione dovesse verificarsi. Non bisogna poi forzare a parlare né cercare un contatto visivo se il bambino non lo desidera. Infine é bene ricordare che il mutismo selettivo rientra pienamente nella definizione dei bisogni educativi speciali BES e che quindi beneficia dell'educazione speciale individualizzata.

È essenziale creare un ambiente sicuro per il bambino, nel quale possa parlare con l'obiettivo di ridurre la paura: mai forzarlo a parlare, ma stimolare la relazione con i suoi coetanei; stimolare la comunicazione non-verbale tramite gesti, poiché si aumenta così la comunicazione generale, facilitando il contatto sociale con i coetanei e facendo sentire il bambino più sicuro di se stesso. Stimolare l’interazione sociale individuando coetanei adatti con cui far giocare il bambino durante la ricreazione scolastica. È anche utile far lavorare in piccoli gruppi, pianificare momenti dove non siano necessarie attività verbali e che stimolino la socializzazione. Consentire ai bambini di comunicare non-verbalmente non prolunga il mutismo, ma di fatto serve ad aumentare il livello di comfort del bambino.





Questi bambini non necessitano di motivazioni esterne per parlare: semplicemente hanno bisogno di atteggiamenti incoraggianti, di sostegno affinché possano scoprire che possono iniziare a parlare in situazioni dove precedentemente si sentivano paralizzati dall’ansia.





