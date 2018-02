"Marzo Donna" torna ad Alba dal 2 al 31 marzo

Il Comune di Alba attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con la Consulta comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna e diverse associazioni del territorio ha organizzato la rassegna “Marzo Donna 2018: eventi, incontri e mostre sulla figura femminile”.

Un ricco calendario di appuntamenti dal 2 al 31 marzo con spazi di riflessione, conferenze, teatro sul ruolo delle donne nella società, sulle donne migranti, sui diritti, sulla parità di genere ed altro.

Si comincia venerdì 2 marzo alle ore 17.30 nella sala conferenze di Palazzo Banca d’Alba (via Cavour, 4) con l’evento “Exodos: rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione” alla presenza dell’assessore regionale, del giornalista Fulvio Scaglione e della fotoreporter di guerra Andreja Restek, in un incontro moderato dalla giornalista Cristina Borgogno.

A seguire, alle ore 18.30 l’inaugurazione della mostra “Exodos: rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione” promossa dalla Regione Piemonte ed ospitata nello spazio espositivo di Palazzo Banca d’Alba. Un’esposizione fotografica con quaranta scatti firmati da 10 fotografi e video realizzati tra il 2014 e il 2016 sulla quotidianità di chi è costretto a lasciare la propria terra martoriata da guerre. Sarà visitabile dal 3 al 24 marzo, dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle ore 18. Durante l’evento, sarà presentato ufficialmente al pubblico il calendario degli eventi “Marzo Donna 2018”.

Altro appuntamento mercoledì 7 marzo alle ore 17.30 nella sala Diocesana in via Mandelli, 9 “Brindisi alle donne tra ricordi e speranze”, un invito alla poesia in compagnia della professoressa Madì Drello, a cura della Libreria “L’Incontro”. Più tardi, alle ore 21 nella sala Congressi di Palazzo Banca d'Alba, la Condotta Slow Food di Alba presenta "Competizione: sostantivo femminile". Ospiti della serata: Stefania Belmondo dieci volte campionessa olimpica, Francesca Fenocchio campionessa olimpica handbike e Sara Bonifacio pallavolista della nazionale italiana campione del mondo 2015.

Per la festa della donna, giovedì 8 marzo alle ore 21 nella sala “Michelangelo Abbado” del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba (piazza Vittorio Veneto, 3), Rimbamband in “Note da Oscar”, per una serata all’insegna del divertimento con l’esilarante performance di cinque musicisti, in perenne disaccordo armonico tra loro, alle prese con il cinema e la sua magia. Un viaggio tra i generi cinematografici più disparati, dal western al cartoon, dal giallo alla commedia, con colonne sonore mixate, frullate e distorte da spregiudicata creatività.

Altro spettacolo venerdì 9 marzo alle ore 20.30 in sala “Beppe Fenoglio” (Cortile della Maddalena – via Vittorio Emanuele II, 19) dove l’Università delle Tre Età “Alba Pompeia” propone “Il voto alle donne? Mah!... Ritratti di un difficile cammino”. La stessa sera alle ore 21 al Centro Giovani H-Zone (piazzale Beausoleil,1) lo spettacolo “Tre amiche” nell’ambito della rassegna “H-Zone in Scena”. Spettacolo teatrale liberamente tratto da “2 partite” di Cristina Comencini, diviso in due atti. Nel primo, 4 donne si ritrovano per giocare una partita a carte che diventa un pretesto per scambiarsi confidenze e battute da cui emergono tutte le tematiche esistenziali e sociali degli anni sessanta. Nel secondo atto, l’epoca è cambiata, siamo nel nuovo millennio e ci sono 4 nuove donne, diverse da quelle precedenti, ma in qualche modo legate. Un viaggio nell’universo femminile, un profondo confronto generazionale e storico.

Sabato 10 marzo dalle ore 8 alle ore 13 in via Cavour, angolo piazza San Francesco, l’Associazione Mai + Sole offre sacchetti di pane con lo slogan “La violenza sulle donne è pane quotidiano”, come forma di sensibilizzazione verso la popolazione affinché, la violenza fisica e psicologica non diventi …. pane quotidiano.

Martedì 13 marzo in mattinata, per le scuole, nella sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” è previsto un momento di approfondimento e confronto sul tema delle migrazioni con Andreja Restek. Giornalista, fotoreporter di guerra di origine croata, Andreja Restek vive a Torino ed è fondatrice e direttrice di APR news, quotidiano on line che segue il fenomeno del terrorismo ed i gruppi terroristici. Negli ultimi anni ha seguito le vicende belliche in Siria, Ucraina, Crimea, Russia, nei Balcani e in Africa. Il suo lavoro è stato premiato con diversi riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Giovedì 15 marzo alle ore 21 nell’auditorium della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero (Strada Di Mezzo, 16) L.T.A. Los Tres Amigos presenta “Donne, storie, emozioni” per un nuovo spettacolo con racconti e musiche, insieme alla ballerina Arianna Barbero che arricchirà le scene. In collaborazione con il gruppo di Alba “Donne in nero contro la guerra”.

Sabato 17 marzo alle ore 17 in sala “Vittorio Riolfo” (via Vittorio Emanuele II, 19 - Cortile della Maddalena), l'associazione "Mondo Doula" propone l'incontro "Una Doula per ogni mamma: Chi è la doula? Di cosa si occupa? In che modo sta accanto alle mamme?”.

Martedì 20 marzo alle ore 21 nella sala conferenze di Palazzo Banca d’Alba il gruppo “Donne in nero contro la guerra - Alba” presenta “Un mondo in movimento”, serata di approfondimento con Cristina Molfetta, antropologa culturale della Fondazione Migrantes impegnata in situazioni di conflitto e campi profughi di diversi paesi (Ex Jugoslavia, Centro America, aree tribali al confine tra il Pakistan l’Afganistan, in Darfour e nel Kurdistan), insieme a Simona Sordo, responsabile area Migranti della Cooperativa Sociale Orso impegnata da diversi anni nell’accoglienza di persone richiedenti asilo in Piemonte.

Poi, giovedì 22 marzo alle ore 18 in sala “Vittorio Riolfo”, Fnp Cisl Cuneo, Fondazione Culturale Vera Nocentini e Cisl Scuola Cuneo presentano il libro sulla vita di Carla Passalacqua, a cura di Marcella Filippa.

Sabato 24 marzo alle ore 14.30, al Centro Giovani H-Zone, il Collettivo De Generi propone un pomeriggio dedicato alla salute sessuale: “Hiv e Mst: (in)formazione consapevole”. Test Hiv gratuito e anonimo e incontro di formazione con lo sportello di assistenza sociosanitaria temporanea SanArcobaleno di Torino.

Poi, alle ore 15 in piazza Michele Ferrero “Nonsolomimosealba”, un evento per ricordare i diritti mancanti, insieme a tutte le associazioni albesi. La Consulta Comunale per le Pari Opportunità propone una camminata multicolore per le vie della città con cittadini e associazioni.

Infine, sabato 31 marzo alle ore 16 in sala “Vittorio Riolfo” “Ho scelto ME: la storia, il percorso, la MEta”, con interventi e testimonianze a cura di Agedo Alba-Agedo Torino in collaborazione con Arcigay Granda Queer Cuneo.