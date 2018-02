Restyling alla Bocciofila di Alba: struttura rinnovata e nuovi progetti, insieme al gioco delle bocce.

C’é aria di novità alla Bocciofila Albese di Corso Nino Bixio 40. Il direttivo é stato rinnovato: alla guida Mario Canova, Pasquale Falcone é il vicepresidente insieme a Giovanni Bongiovanni, Giorgio Marcellino, Salvatore Scicolone ed Elisa Boschiazzo in veste di segretaria.

Nuove iniziative in programma: a marzo é fissato il campionato Regionale studentesco di scacchi e vi saranno circa 100 ragazzi accompagnati da genitori ed assistenti; in programma tornei di biliardo, tornei di carte, corsi di ballo e di pilates, serate di ballo latino-americano, karaoke per i più giovani; il giovedì sera si conferma l’apericena a cui andranno ad aggiungersi serate gastronomiche a tema; per quanto riguarda l’aspetto tecnologico la Bocciofila si è dotata di computer e stampante, Wi-Fi libero e email di riferimento info@labocciofila-albese.it.



«Il nostro obiettivo è migliorare e innovare i servizi per invogliare la popolazione a usufruire di questa struttura. Abbiamo migliorato e ampliato i servizi di ristorazione e, grazie all’intervento del Comune e dell’Egea dei quali ringraziamo per il tempestivo intervento, l’impianto di riscaldamento è stato sistemato. É in corso una trattativa con un’azienda vivaistica albese per la cura del verde. Vogliamo realizzare i servizi igienici per i disabili e costruire una tettoia esterna da utilizzare durante l’estate», spiega Canova.



Per quanto riguarda il gioco delle Bocce, ha dichiarato Bongiovanni, direttore sportivo:”

Abbiamo voluto privilegiare il servizio ai soci rispetto all’agonismo dei campionati di bocce, dando priorità al dilettantismo. Inoltre aderiamo al progetto promosso dalla Federazione italiana bocce che vuole coinvolgere le scuole per far conoscere questo sport ai più giovani. C’è anche una convenzione con l’Asl, e una volta a settimana alcuni ragazzi disabili vengono nella struttura a giocare a bocce”.



“Sono stato infine contattato da una Impresa edile che si è resa disponibile a fornire il suo contributo economico per migliorare i servizi della Bocciofila Albese. L’entusiasmo non ci manca, abbiamo bisogno che gli Albesi tornino a frequentare questa splendida struttura Comunale al fine di migliorarla e renderla sempre più versatile”, conclude Canova.