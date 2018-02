Sabato 10 Marzo a Busca 7^ Giornata della meteorologia

Anche gli alunni delle scuole di Busca e Villafalletto saranno tra i protagonisti della 7^ Giornata della Meteorologia, organizzata da Datameteo.com insieme con la Città di Busca e grazie al supporto di Image Line Netwok (rete di servizi per l’agricoltura), che si terrà sabato 10 di marzo. Sarà un viaggio nel clima che cambia raccontato da alcuni fra i maggiori esperti di meteorologia e climatologia, mentre i ragazzi delle scuole cittadine, invitati a riflettere sul tema, allestiranno con i loro elaborati una mostra nelle vetrine dei negozi della città, incentrata sull’urgenza di modificare le politiche di sfruttamento del nostro pianeta. Allieterà il convegno il coro Cantallegrando dell’Istituto scolastico comprensivo di Busca.

“Ospitando questo prestigioso appuntamento – dice il sindaco, Marco Gallo – Busca potrà segnalarsi per un’altra peculiarità: oltre che come città della musica e della cardio protezione, desideriamo qualificarci anche come luogo di attenzione per la cura dell’ambiente, un tema molto grande all’interno del quale la meteorologia è determinante e come centro di sperimentazione tecnologica con il progetto IoT Smart Meteo”.

Infatti, l’evento non soltanto farà giungere a Busca per parlare di siccità ed alluvioni che “arrivano da lontano“ grandi nomi del settore ( come Claudio Cassardo climatologo di fama internazionale, il Colonnello Mario Giuliacci, i meteorologi di Arpa Piemonte, Flavio Cappellano, esperto in economia e politica dell'ambiente) e personaggi come Fabrizio Bruno, “uomo avventura”, che porterà i convenuti “in giro per climi estremi”, e John Aimo con il suo “Volo del Cuore” in mongolfiera, ma presenterà anche due progetti altamente innovati come lo “IoT Smart Meteo Busca” e quello di crowdfunding per un servizio meteorologico gratuito e solidale a livello mondiale.

L’aspetto di solidarietà, fondate di questa iniziativa fin dalla prima edizione, sarà sottolineato inoltre dalla presenza di Federica Triboldi della onlus “Una mano per i bambini”, cui sono destinati i proventi della Giornata.

Sarano due gli appuntamenti: al mattino nel cinema-teatro Lux sono invitate in particolare le scuole e le associazioni, alla sera nel Teatro Civico, l’incontro è aperto a tutti gratuitamente.

Le mongolfiere di John Aimo

La sensibilità e l’attenzione verso le nuove frontiere green sarà evidenziata, tra l’altro, dalle mongolfiere di John Aimo con “il volo del cuore” sponsorizzato da Image Line, che si innalzeranno da Busca a sancire il connubio tra divulgazione meteorologica e solidarietà: il ricavato, infatti, sarà devoluto alla onlus “Una mano per i bambini” che opera con progetti di scolarizzazione nelle Filippine ed in Myammar.



IoT Smart Meteo Busca

Durante la giornata sarà presentato l’innovativo progetto IoT Smart Meteo Busca, realizzato grazie al contributo del Comune. Con IoT “internet delle cose” si intende la galassia di oggetti interconnessi tra di loro e con la rete, con la capacità di misurare e trasferire dati, oltre che di acquisire informazioni.

In particolare questo sistema si compone di un palo modulare multifunzione sviluppato da Tecno World Group, che offre la possibilità di informare la comunità su sicurezza, meteorologia, inquinamento in tempo reale tramite display led. I diversi elementi collegati a questo arredo urbano, come stazione meteorologica e telecamera di sicurezza, “parlano” con il software di gestione: ciò permette di aggiornare immediatamente gli elementi grafici del display (allerte meteo, gestione del traffico, inquinamento, messaggi istituzionali) ottimizzando l'interazione con gli utenti.

Grazie a questa tecnologia sia i display che il sito web del Comune si arricchirà di nuovi servizi disponibili gratuitamente a tutta l’utenza e aggiornati realtime per via dell’interconnessione smart tra i diversi elementi.

Esempio delle possibili applicazioni del progetto

“Stiamo parlando – spiega Paolo Caraccio di Datameteo.com – di un progetto che si inserisce in un mondo sempre più interconnesso, anche a livello urbano, e che servirà a migliorare la qualità della vita e del nostro lavoro. Per esempio, il sensore della stazione meteo fornisce la temperatura rilevata ed è fondamentale per calcolare le previsioni meteo strettamente locali ed aggiornare la finestra di irrigazione, per indicare se e quanto irrigare campi e giardini, oppure l’immagine delle webcam di video-sorveglianza può darci il tipo e la quantità di precipitazione con la semplice analisi dell’immagine. Scopo della Giornata – continua Caraccio –, infatti, è anche far passare il messaggio che occorre non sprecare, razionalizzare, cambiare stile di vita con politiche di consumo più consapevoli grazie alla tecnologia”.

Crowdfunding per un servizio meteorologico gratuito alle zone più povere del pianeta

“Per quanto riguarda ancora progetti innovativi e solidali – annuncia Caraccio - sabato 10 marzo lanceremo da Busca anche il nostro nuovo sistema DatameteoNOW Temporali, che si realizza senza l’ausilio di stazioni meteo o altre costose installazioni a terra e che vogliamo rendere accessibile a tutti gratuitamente, in primo luogo a beneficio delle zone più povere dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina, con un progetto di crowdfunding meteo, ossia una forma di microfinanziamento dal basso, cui ha già aderito Image Line”.



www.giornatameteo.com