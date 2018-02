Anche l'istituto Papa Giovanni XXIII Savigliano per M'illumino di meno

L'invito di quest'anno era di spegnere le luci ed andare a piedi: detto fatto. Per l'occasione abbiamo rimesso in moto il nostro caro vecchio Pedibus che solitamente veniva fatto in primavera. Ma per aggiungere qualcosa di nuovo e speciale per comprendere quanto sia importante rispettare la terra che calpestiamo ogni giorno abbiamo organizzato una camminata nelle le vie di Savigliano per conoscere le piante secolari che grazie al rispetto che si è avuto in questi anni hanno potuto vivere in salute nella nostra città.