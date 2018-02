Sparatoria a Levaldigi... ma sono solo le scene di un film. Tra gli attori anche una cuneese

Da aeroporto a set cinematografico per un giorno: lo scalo di Levaldigi, a Savigliano, si è trasformato in una location per girare alcune scene di un film, nel quale recita anche la cuneese Roberta Mingione. Sempre positiva e con il sorriso sulle labbra, la bella cuneese in questi ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé tutti i giornali di gossip, per la sua partecipazione al programma su Canale 5 di Maria De Filippi “Uomini e donne”, dove in poche puntate era riuscita a conquistare la preda più ambita, ossia Giorgio Manetti.



Terminata la sua partecipazione al programma Mediaset, Roberta ha iniziato a partecipare a concorsi di bellezza che si sono svolti in tutta Italia, riuscendo sempre a conquistare podio e fasce. Ora Roberta ha iniziato a coltivare la sua passione per la recitazione con Teatranza Artedrama di Torino, iscritta a Vena Artistica, l’associazione culturale che si occupa di arte e spettacolo, della manager Vittoria Adamo ed è stata selezionata per recitare una parte nel film “Torino criminale”, che uscirà a dicembre di quest’anno.



“Sono molto contenta di aver potuto recitare in questo film - spiega Roberta -, la recitazione è una passione che ho sempre avuto ma fino ad ora non ero mai riuscita a coltivarla come avrei voluto. È stata una bella esperienza, che mi ha divertita molto. Ringrazio il regista Leonardo D' Augelli e la produzione, la LDV per aver avuto fiducia in me. Il film è stato girato a Torino e nella periferia della città, mentre alcune scene, proprio quelle dove ci sono anche io, sono state fatte presso l’aeroporto di Levaldigi”. Roberta non si sbilancia ma il gossip cinematografico parla già di lei come protagonista principale di un film sul tema dl femminicidio.