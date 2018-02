Al via a Murazzano la seconda edizione di “Cine per la Terra”

Giovedì 1° marzo 2018, alle ore 17 nella Sala Polivalente Comunale di Murazzano, P.za Mons. Dadone, sarà presentata la seconda edizione della rassegna “Cine per la Terra”.



La rassegna è promossa da dodici comuni ubicati lungo la S.S. 661 della Pedaggera, la strada di crinale che attraversa un territorio paesaggisticamente vario, al confine tra il Piemonte e la Liguria, tra la Langa e il mare: Millesimo, Castelnuovo di Ceva, Montezemolo, Priero, Sale Langhe, Sale S. Giovanni, Camerana, Paroldo, Mombarcaro, Murazzano, Belvedere Langhe, Dogliani.



Proprio per valorizzare tali spazi, nel 2017 è stata organizzata la prima rassegna di Cine per la Terra, con dodici proiezioni di film documentari d’autore legati alle problematicità della produzione agricola nell’epoca contemporanea.



Un programma che è stato apprezzato dalle comunità locali e che, nel 2018, è stato riproposto con l’obiettivo di fissare lo sguardo sulle dinamiche legate alla vita comunitaria negli ambienti rurali. I dodici film in programma, che includono grandi autori del cinema contemporaneo (David Lynch), ma privilegiano le recenti proposte di qualità cinematografica, tratteranno le tematiche della convivialità comunitaria, della solitudine, della felice marginalità e degli inediti incontri.



Alcuni tra i film proposti, individuati nelle selezioni dei migliori festival nazionali e internazionali, saranno proiettati per la prima volta in Piemonte, con l’obiettivo di garantire, anche in zone (apparentemente) marginali, un cinema di qualità, espressione di quella biodiversità che il territorio non ha mai smesso di offrire. Si tratta di una iniziativa resa possibile dall’impegno (anche economico) dei tanti soggetti coinvolti e dal sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che ha valutato positivamente quanto realizzato nella prima edizione 2017 e quanto proposto per il 2018.



La rassegna Cine per la Terra, coordinata dall’Associazione Geronimo Carbonò e dal Comitato Valorizzazione Castelnuovo (nelle persone di Sandro Bozzolo, Enrico Barbieri e Barbara Sala), si propone di generare uno spazio di incontro tra i diversi soggetti virtuosi presenti sul territorio. Tra il 16 marzo e il 16 giugno, dodici serate da passare al caldo, in buona compagnia, per condividere una proiezione (gratuita) e un rinfresco, che sarà offerto grazie a un meccanismo di mutua collaborazione tra i Comuni, le Associazioni, le Pro loco ed i Produttori della zona. Anche per questo la giornata inaugurale del 1° marzo a Murazzano prevede, oltre ai saluti del Sindaco, avv. Giorgio Manfredi, gli interventi del prof. Mario Spotorno (Università di Genova) e dell’eclettico poeta e ricercatore Nicola Duberti su tematiche legate al paesaggio, alla sua percezione, al suo essere risorsa di sviluppo; saranno inoltre proiettati alcuni mini-film realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Bagnasco: un invito alla crescita attraverso il linguaggio filmico.



Per ogni ulteriori informazioni e per seguire la rassegna nel suo sviluppo temporale, è possibile consultare il sito web www.cineperlaterra.it e la pagina Facebook Cineperlaterra.