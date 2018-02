"Debussyana - Racconti e preludi dal Premier livre di Claude Debussy" a Savigliano

Prosegue la rassegna “Le Armonie della memoria – Stagione Artistica 2018”, organizzata dall'Associazione “Amici della Musica” di Savigliano (Cn) con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, della Città di Savigliano - Assessorato alla Cultura, dalla Banca CRS e Fondazione CRS (Cassa di Risparmio di Savigliano). In collaborazione con l'Associazione “Amici dell'Ospedale SS. Annunziata” Onlus di Savigliano (Cuneo).



La rassegna durerà fino al 21 aprile 2018 e si svolgerà in diverse location della città: il Teatro Milanollo, Palazzo Taffini, Croce Nera, Museo Civico.



Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 3 marzo alle ore 21 presso l'Auditorium della Croce Nera con "Debussyana", racconti e preludi dal "Premier Livre" Di Claude Debussy. Introduzione e testi di Francesca Pilato, Gianni Lanza voce recitante, Alfredo Castellani, pianoforte.



Prossimo appuntamento sabato 3 marzo alla Croce Nera alle ore 21,00 con "Debussyana - Racconti e preludi dal Premier livre di Claude Debussy", introduzione e testi di Francesca Pilato, voce recitante Gianni Lanza, pianoforte Alfredo Castellani.



Entre quatre-z-yeux, a quattr'occhi. E' ciò che Debussy desiderava espressamente per l'esecuzione e l'ascolto dei Préludes per pianoforte del suo Premier livre, composti con grande fervore creativo tra il dicembre del 1909 e il febbraio del 1910.



Un incontro intimo, amicale, sottolineato anche dai titoli suggestivi apposti dal musicista al termine di ciascuna partitura, e che evocano ora il richiamo della natura (Le vent dans la plaine, Les sons et le parfums tournent dans l'air du soir) ora antiche leggende (La cathédrale engloutie) ora situazioni bizzarre e personaggi misteriosi o fiabeschi (La sérénade interrompue, La danse de Puck, Minstrels). Entrati con forza nella mia immaginazione questi titoli mi hanno suggerito con gentile ma inesorabile insistenza di raccontare altrettante 'storie'. Le variegate modalità di esecuzione indicate poi da Debussy per ognuno dei dodici preludi, “lento e grave”, “capriccioso e leggero”, “molto calmo e dolcemente espressivo” o, all'opposto, “animato e tumultuoso” e molte altre ancora, mi sono state di stimolo per accostare i racconti ai preludi rispettandone le varietà stilistiche in armonia, per quanto è possibile, con il timbro, con l'intima voce che li percorre.



Giovanissimi dopo più di cento anni, i preludi del Premier livre giungono a noi guizzanti come i desideri, stravaganti come i sogni, intensi e inesorabili come i ricordi. Una gioia ripercorrere le illuminazioni e le sorprese di alcune di queste partiture nell'esecuzione pianistica di Alfredo Castellani e di restituirne anche un poco l'eco nella mia narrazione con la voce di Gianni Lanza.