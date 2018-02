Un nuovo talento cresce all'ombra della Zizzola, è il giovane cantautore Nicolò Rocca

In un periodo in cui spesso i giovani balzano agli onori della cronaca per fatti non certamente positivi, è bello poter far conoscere un giovane cantautore che porta avanti con rigore e impegno la sua passione per il canto.



Dopo la sua partecipazione nell’estate scorsa al Concorso di Cinecittà, ultimamente si è distinto al Gran Galà di Saluzzo, legato al Concorso Nazionale “Una ragazza per il cinema”, la sua canzone è stata scelta come sigla e Nicolò la riproporrà a fine marzo, a Torino, in una successiva tappa del Concorso.



“Ha diverse canzoni nel suo repertorio e sabato 10 febbraio ha avuto modo di presentare altri brani in piazza Colombo a Sanremo in un evento organizzato da una radio locale. Il 3 e 10 marzo avrà inoltre occasione di esibirsi al Concorso Nastro d’Argento a San Damiano d Asti, concorso ripreso da Rete 7” ci segnala la mamma Emanuela, che aiuta da sempre il figlio a credere nel suo sogno, senza dimenticare i suoi impegni di studente, visto che frequenta il secondo anno dell’IIS Guala di Bra.

Nicolò, Nik per gli amici, cerca di conciliare i numerosi impegni, ma anche coltivare le sue amicizie com’è giusto per un ragazzo della sua età; ogni tanto infatti oltre a coltivarela carriera da solista, collabora con la band della sua scuola e canta con i suoi compagni.



Il prossimo appuntamento è infatti al Concorso “Pagella Rock” di sabato 24 febbraio a Bra, nell’Auditorium “G.Arpino” dove lo si potrà vedere insieme ai “The Dark Sides of Roses”: la musica è un talento che unisce, su questo non c’è dubbio.