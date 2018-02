Mondovì, a scuola di primo soccorso e open day del soccorso

Le associazioni Anpas Croce Bianca di Ceva, Garessio e Fossano, i Volontari del Soccorso di Clavesana e Dogliani insieme alla Croce Rossa Italiana - Comitato locale Mondovì hanno dato il via al progetto di sensibilizzazione ludico educativo per i ragazzi delle scuole medie: “A scuola di primo soccorso e Open day del soccorso anno scolastico 2017/2018”, con il patrocinio del Comune di Mondovì.



Il progetto, condiviso con gli istituti scolastici del territorio, prevede lezioni teoriche e pratiche di primo soccorso presentate in maniera semplificata e adatte alle varie età degli studenti.



Gli argomenti trattati andranno dalla chiamata di soccorso al numero unico per le emergenze 112 al massaggio cardiaco anche con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, dalle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree alla gestione dei piccoli traumi.



Le associazioni coinvolte nel progetto organizzeranno anche serate di divulgazione e sensibilizzazione sul primo soccorso per le famiglie degli studenti.



Al termine delle lezioni i ragazzi raggiungeranno uno standard di conoscenze sul supporto di base delle funzioni vitali e di efficacia delle manovre salvavita.



L’iniziativa “A scuola di primo soccorso” si concluderà il 19 e 20 maggio con due giornate di Open day del soccorso che si terranno a Mondovì, in piazza della Repubblica, dove per l’occasione verrà allestita una “Cittadella del soccorso”.



Le Croce Bianca di Ceva, Garessio e Fossano, i Volontari del Soccorso di Clavesana e Dogliani e la Croce Rossa Italiana - Comitato locale Mondovì avranno a disposizione degli spazi espositivi e punti informativi per promuovere la cultura del primo soccorso e proporranno attività pratiche attinenti al soccorso sanitario con il coinvolgimento del pubblico. Nella Cittadella del soccorso saranno presenti anche altri enti come il Sasp, Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e la Polizia Locale.



Durante l’Open day del soccorso gli studenti delle scuole coinvolte nel progetto metteranno in pratica le competenze acquisite durante le lezioni sfidandosi nelle manovre di rianimazione cardio polmonare su manichino.



Anche le stesse associazioni del Comitato organizzatore entreranno in sana competizione fra loro in una gara di soccorso dando vita, per il pubblico presente, ad una sorta di “giochi senza frontiere del soccorso”.

Maggiori informazioni: Comitato organizzatore Open day del soccorso 2018: opendaysoccorso2018@gmail.com