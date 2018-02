Citazione elettorale del giornale The Economist a Noi con L'Italia UDC (We're with Italy)

Inattesa ma esplicita è giunta la citazione elettorale da parte dell'importante ed equilibrato nei giudizi giornale finanziario britannico e mondiale The Economist al gruppo politico Noi con l'Italia UDC (We're with Italy) in corsa per le Elezioni Politiche del 4 Marzo.

Titolo dell'articolo pubblicato il 21.02.2018:

“The tiny new party that may hold the key to Italy's election. How Italy could end up turning right”.

Estratto dal testo dell'articolo:

“Yet the party he leads, which was founded only in December with the odd name of Noi con l'Italia (NcI, roughly: We're with Italy), could make a crucial difference to the outcome of the vote on March 4th.”

In conclusione Noi con l'Italia-UDC è nata dalla fusione di 10 movimenti politici centristi moderati, ma soprattutto sensibili alle problematiche attuali del mondo della famiglia, del lavoro, delle imprese, dell'immigrazione ed integrazione multietnica e della sicurezza dei cittadini, senza perdere di vista il controllo delle attività economiche collegate al mondo della globalizzazione finanziaria che è ormai ed irreversibilmente il fondamento della prosperità delle singole Nazioni.