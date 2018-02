Monica Ciaburro (Fratelli d'Italia): "Un'insegnante non può essere un esempio di violenza"

Monica Ciaburro, sindaco di Argentera e candidata alla camera nel collegio plurinominale di Fratelli d'Italia di Cuneo-Asti-Alessandria, interviene sulla vicenda dell'insegnante che ha insultato le forze dell'ordine alla manifestazione antifascista di Torino la scorsa settimana. La docente, immortalata in un video, aveva urlato agli agenti frasi del tipo “vigliacchi”, “dovete morire”, “mi fate schifo”.

“Vedere una collega insegnante che, con una bottiglia di birra in mano, dice alle forze dell’ordine che devono morire, mi fa riflettere sul senso della missione che deve animare un’insegnante. Ebbene, dopo la famiglia, noi, corpo docente, dovremmo essere il primo esempio per i nostri studenti. Dovremmo insegnare ai nostri alunni il senso dello Stato. Dovremmo insegnare il rispetto per le istituzioni. Comprendo che ci possano essere delle sensibilità diverse anche tra gli insegnanti. Ma non posso minimamente accettare che una collega abbia un atteggiamento simile. L’insegnante deve far capire ai ragazzi che le sono affidati come esprimere le proprie idee in modo democratico e non violento. Un'insegnante non può essere un esempio di violenza! Essa non è di insegnamento a nessuno, essa è un grave danno per i suoi allievi. Se non sai rispettare non potrai mai essere rispettato. In conclusione spero in seri provvedimenti contro questa “collega” e ribadisco la mia stima verso le Forze dell’Ordine che anche in questa occasione hanno dimostrato la loro altissima professionalità nell’espletare il loro lavoro a servizio della sicurezza di noi tutti”.