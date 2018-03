Tommaso Gioffreda sull'insegnante torinese che ha augurato la morte ai poliziotti: "Chi ci rimette in questi casi è solo la democrazia"

Raramente scrivo ciò che penso, perché sono consapevole che ci saranno dei soggetti che utilizzando falsi profili ti attaccheranno in maniera deliberata allo scopo di scatenare polemiche inutili.



La mia riflessione di oggi è la seguente:



perché vi scandalizzate per una - forse - insegnante o peggio educatrice che augura la morte ai genitori in divisa dei suoi studenti ?



La nostra storia è contraddistinta da buoni e cattivi maestri, nella mia esperienza, per fare un esempio, un mattina sono stato attaccato, durante una conferenza sulla droga rivolta a studenti minorenni, da una professoressa che era a favore della legalizzazione delle droghe leggere perché non fanno male, il tutto a vantaggio dello Stato che lucrerebbe con la vendita delle stesse e potrebbe ridurre il numero delle forze di polizia che non dovrebbero più dedicarsi alle attività antidroga.... sono convinto che una insegnante di tale e tanta lungimiranza meriterebbe uno scranno in parlamento.



Poi penso ai tanti professori e intellettuali appartenuti alle br o ai nar ovvero ai tanti professori che hanno orientato in maniera subdola politicamente i propri studenti raccontando menzogne storiche e via discorrendo.... e che poi si sono accomodati sulle sedie del potere.....



Però sono a favore della libertà di pensiero e di opinione pertanto fa bene la signora ad urlare il suo pensiero perchè in democrazia si può fare.... è ovvio, di contro, che ne pagherà probabilmente le conseguenze penali e disciplinari....



Non ci scandalizziamo, dunque, per me questa è pura democrazia..



la signora ora però dovrebbe raccontare ai suoi studenti che lei ha democraticamente manifestato il suo pensiero per evitare che altri lo potessero fare come, invece, a lei è stato concesso...



Il problema di tutta questa vicenda è proprio questo ....



si cerca ti far tacere l'avversario con la violenza in onore della democrazia ....



E' l'immagine di chi vuole la pace impugnando con la mano destra una pistola e con la mano sinistra la Bibbia ....



Come ho dichiarato nell'ultimo consiglio comunale limitare le libertà fondamentali anche con la violenza provoca e può provocare reazioni uguali e contrarie....



Sono convinto che in questo momento politico ci siano uomini e donne che hanno la capacità di comprendere la gravità della situazione affinché intervengano prima che la situazione degeneri.....



chi ci rimette in questi casi è solo la democrazia.



Corsi e ricorsi storici...



Viva l'Italia.

Tommaso Gioffreda - XSavigliano