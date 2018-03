Il consiglio comunale a Sommariva Bosco

Il Consiglio comunale si è riunito per deliberare alcuni punti significativi: al primo posto la convenzione con la Casa di riposo per la concessione di un contributo per la realizzazione di un salone polivalente. Si tratta della somma di 26.122 euro annui da corrispondere per 13 anni a partire dal 2019. La casa di riposo ha ottenuto un contributo dalla fondazione CRC di euro 60.000 suddivisi in tre annualità, ma tale finanziamento non è sufficiente a coprire le spese per i lavori stimate in circa 300.000 euro, pertanto si è verificata la necessità di contrarre tale mutuo, chiedendo al Comune la disponibilità a partecipare al pagamento delle rate di ammortamento.

La casa di riposo ha voluto la stipula della convenzione a titolo di formalizzazione dell’impegno assunto dal Comune, che diventa così irrevocabile fino ad esaurimento di quanto dovuto.

La Casa di riposo, come forma atipica di garanzia si impegna a riconoscere al Comune il diritto di prelazione per 20 anni a decorrere dal 2019 sull’eventuale vendita della colonia di Entracque. Nel caso in cui la vendita avvenga nei primi quattro anni dalla data di pagamento della prima rata di mutuo verrà scomputato nella misura del 100% del contributo annuo versato; nel caso in cui la vendita dell’immobile avvenga dal quinto al quindicesimo anno, la parte residua del contributo verrà imputata a prezzo per l’ammontare del 40% di ciascuna annualità versata dal Comune, che a sua volta si impegna fin d’ora a mantenere la destinazione d’uso della colonia.

La convenzione è stata approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. Erano assenti le consigliere del gruppo “Vivere Sommariva insieme”.

Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la convenzione per la costituzione dell’area “Roero, Langhe, astigiano, torinese, città di Bra e di Carmagnola”, parternariato che si rende necessario per l’accesso ai fondi di finanziamento del programma 2014-2020 dell’Unione europea.

Si tratta di una convenzione tra 27 comuni per stabilire obiettivi comuni per agevolare il processo di programmazione, coordinamento e realizzazione degli investimenti per uno sviluppo uniforme e sostenibile del territorio, promozione e tutela della qualità dell’ambiente e della vita, obiettivi che non sarebbero realizzabili individualmente. I comuni partecipanti hanno individuato una serie di arre tematiche che racchiudono i singoli progetti: ambiente, competitività del sistema produttivo, welfare, accessibilità e trasporti, ricerca e innovazione, sviluppo urbano sostenibile. Il Comune di Sommariva del Bosco ha individuato i seguenti progetti: per il settore accessibilità e trasporti la realizzazione della ormai nota bretella est, che andrà a collegare la provinciale da Ceresole con la strada per Carmagnola (per un importo di 6 milioni di euro); un intervento di realizzazione di un fabbricato turistico-ricettivo attraverso il recupero di un’area degradata in via Racconigi (3.500.000 euro); il rifacimento e rinforzo della scarpata del rio Pocapaglia nel tratto adiacente la strada Agostinassi (500.000 euro); la ristrutturazione del polo culturale di viale Scuole (500.000 euro); il rifacimento della copertura delle chiese di S. Bernardino e S. Orsola (300.000 euro) e il restauro del palazzo municipale (300.000 euro), per un progetto totale di 11.100.000 euro.

Anche questo punto è stato approvato all’unanimità.

Il terzo e il quarto punto dell’ordine del giorno erano inerenti una variazione del bilancio e del Documento unico di programmazione (Dup) rese obbligatorie dal Ministero in seguito alla partecipazione a un bando per la messa in sicurezza dell’istituto scolastico dal punto di vista sismico, per accedere a un contributo di euro 4.000.000. Tale variazione porta ora il bilancio a pareggiare intorno agli 11 milioni di euro.

Il quinto e ultimo punto è stato l’approvazione del regolamento dell’accoglienza temporanea “Un tetto per oggi”. Si tratta del regolamento per l’utilizzo del fabbricato adiacente al Comune restaurato e risanato per creare un alloggio utile in casi di emergenza abitativa. Il restauro è stato finanziato per 65.000 euro tramite un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e per i restanti 30.000 euro con un mutuo acceso dal Comune.

La struttura realizzata, che sarà inaugurata a breve, vuole essere una risposta temporanea al bisogno di una casa da parte di nuclei familiari che abbiano ricevuto lo sfratto per morosità non colpevole. Il regolamento stilato vuole sottolineare questo carattere di temporaneità, fissando il termine massimo di utilizzo in sei mesi, solo in casi eccezionali prorogabili a dodici. I beneficiari potranno essere soltanto nuclei familiari o donne sole con figli minori, residenti in paese. Agli ospiti verrà richiesto un contributo in base alle loro possibilità economiche, da corrispondere in denaro o attraverso attività di volontariato a beneficio della comunità sommarivese.

Il Consiglio si è concluso con la risposta del sindaco a una interrogazione presentata dai consiglieri Pedussia e Gramari di “Essere Sommariva” in merito alla pulizia del paese, avendo riscontrato una differenza tra la cura riservata alle vie centrali rispetto a quelle più periferiche. La soluzione al problema sarà l’utilizzo da parte del Comune di una nuova figura professionale, selezionata tra quanti hanno risposto al bando pubblicato recentemente. Si tratta del geometra Vincenzo Marzaioli, che si occuperà per 18 ore settimanali, del coordinamento dei volontari che svolgono lavori di pulizia, oltre che della segnalazione e valutazione di eventuali situazioni di pericolo o criticità che necessitino di intervento.