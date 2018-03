Venerdì 2 marzo Potere al Popolo chiude la campagna elettorale

1) ritrovo ore 16:30 - VILLA SARAH E IL VIALE ANGELI

DIFENDIAMO IL PAESAGGIO CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE

IL TERRITORIO E’ DELLA COLLETTIVITA’



2) VILLA INVERNIZZI

DIFENDIAMO LA LOTTA DI LIBERAZIONE E LA STORIA DELLA CITTA’



3) PIAZZA D’ARMI-CASERMA MONTEZEMOLO

SI AL PARCO VERDE E AI LUOGHI DELLA VITA SOCIALE DEI QUARTIERI

NO ALLE GRANDI MANIFESTAZIONI COMMERCIALI



4) SEDE ACDA

SI ALLA GESTIONE PUBBLICA DEI SERVIZI IDRICI



5) PUF

LE CASE AL POPOLO! Sì ALL’EDILIZIA POPOLARI



6) CENTRO CROCE ROSSA

SI ALL’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI



7) CGIL

NO AL LAVORO PRECARIO

NO AL WELFARE CONTRATTUALE

SI ALLA PIENA OCCUPAZIONE

SI ALLA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO



8) OSPEDALE S.CROCE

NO ALLE LISTE D’ATTESA

SI ALLA PREVENZIONE E ALLA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE



9) STAZIONE FERROVIARIA

SI ALLA CUNEO-NIZZA E ALLA LINEE FERROVIARIE MINORI

DIFENDIAMO I PENDOLARI



10) PIAZZA EUROPA

NO AI PARCHEGGI SOTTERRANEI, AL TRAFFICO DI AUTO, ALL’INQUINAMENTO.

CONSERVIAMO I CEDRI DELL’ATLANTE



11) BANCA D’ITALIA

NO AI PADRONI DELLA CITTA’



12) CASA GALIMBERTI

SI PER SEMPRE ALLA RESISTENZA

REALIZZIAMO LA COSTITUZIONE

SI ALLA SOCIETA’ DEI BENI COMUNI



13) MUNICIPIO

SI ALL’ITALIA DEI COMUNI

SI ALLA PARTECIPAZIONE

NO ALL’ITALIA DEI NUOVI PODESTA’