Domani si va alle urne, piccola guida per votare correttamente

Domani, domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, si va alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano: 630 deputati e 315 senatori. Per esprimere il voto occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale che abbia ancora un posto disponibile sul quale apporre il timbro e un documento di riconoscimento valido. A chi ha compiuto 18 anni verrà consegnata la scheda rosa per la Camera, quanti hanno superato i 25 anni riceveranno la scheda rosa per la Camera e quella gialla per il Senato. La scheda è divisa in rettangoli: nella parte superiore di ogni rettangolo è riportato il nome e il cognome del candidato all’uninominale-maggioritario; nella parte inferiore il simbolo della lista o, in caso di coalizione, i simboli delle liste che lo appoggiano con, accanto, i numeri da 1 a 4 con i quattro nomi dei candidati al plurinominale-proporzionale indicati secondo l’ordine deciso dalle stesse liste.

Queste le schede che i cuneesi troveranno domenica 4 marzo

Questa è la scheda del Senato, la stessa che si troverà nelle urne di tutta la provincia e che avrà colore giallo. Qui riportati i candidati uninominali e dei listini proporzionali.

Questa è la scheda per votare i deputati candidati alla Camera (colore rosa). Riportati i nomi dei candidati uninominali e dei listini proporzionali che troveranno gli elettori nel collegio 7 Cuneo-Saluzzo-Savigliano-Racconigi.