Il Piemonte ritorna alla vocazione regionalistica di centrodestra, l'exploit grillino nazionale non è diverso dal 40% renzismo del 2014

Sul terreno invece più nazionale, mi sia permessa una umile riflessione che spero potrà contribuire al dibattito: il 32 per cento di Luigi Di Maio non è, per contenuti di merito, molto diverso dall'ormai remotissimo 40 per cento di Renzi del 2014. Quest'ultimo vinse infatti sulla scorta degli 80 euro che sarebbero finiti nelle buste paga, Di Maio ha vinto sulla base della promessa del reddito di cittadinanza che infatti ha aperto una breccia enorme nel Sud e nelle aree del Nord flagellare dalla disoccupazione soprattutto giovanile. La storia insegna che si tratta di voti fondati sull'aspettativa di uno specifico intervento di sostegno economico alle categorie sociali più stremate da una crisi non ancora conclusa. Una cambiale non in bianco il cui adempimento o no sarà decisivo sia per confermare tendenze vittoriose, sia per registrare delusioni alle urne nel 2019 in caso di mancato rispetto della promessa principale fatta.