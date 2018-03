Roburent, primi testi dell’accusa nel processo contro l’ex sindaco

Le indagini che coinvolsero gli amministratori del piccolo comune di Roburent erano partite dalle denunce presentate dal sindaco e dall’assessore G.N., aventi ad oggetto alcune lettere minatorie. Durante gli interrogatori con gli inquirenti la N. riferì di alcune situazioni poco chiare che coinvolgevano l’amministrazione. La Procura in quella occasione emanò l’ordine al Comune di esibire la documentazione riguardante gli ultimi dieci anni.

Oggi in tribunale sono stati sentiti i primi due testi del pm Alberto Braghin nel processo che vede imputati B. V., ex sindaco di Roburent, per i reati di abuso d’ufficio, falso materiale, falso ideologico in atto pubblico e omissioni in atti d’ufficio, l’ex vice sindaco E. G. per falsità materiale e ideologica, il tecnico comunale U. G. per abuso d'ufficio, frode processuale, falso morale e ideologico, soppressione e occultamento di atti, l’ex segretaria comunale L. F. per false informazioni al pm, favoreggiamento, falsità materiale e ideologica in atto pubblico, e la responsabile dell’ufficio ragioneria R. R., per falsità materiale.

Secondo l'accusa nel 2014 ci sarebbero state irregolarità negli affidamenti di alcuni appalti e nell'adozione di taluni provvedimenti in cui sarebbe rimasta coinvolta la cooperativa Roburcoop presieduta fino al 2003 da Vallepiano, che attualmente è socio-lavoratore. Il maresciallo capo dei carabinieri di Mondovì Massimo Tata ha riferito sulle indagini: “Riguardo alla gestione di tre impianti sciistici a San Giacomo, fino al dicembre 2013 i gestori versava il 13,1 % degli incassi al Comune. In seguito fu approvato un contratto, quando Vallepiano era ancora sindaco, che prevedeva il pagamento da parte dell’aggiudicataria Roburcoop di un affitto forfettario di 10 mila euro annui”, economicamente penalizzante, secondo G. N., ex assessore comunale e parte offesa nel procedimento.

Della delibera del 18 dicembre ci sono due copie: quella “ufficiale”, nella quale B.V. risultava assente durante la votazione per incompatibilità, e un’altra, non stampata, che i carabinieri ritrovarono nel pc del tecnico comunale U.G., dove invece era indicato come presente. Fu poi sequestrato anche un “brogliaccio” che riportava gli appunti di quella seduta, con cancellazioni, scarabocchi, che fu mandato ad analizzare ai Ris di Parma.

Altro incarico che si aggiudicò la cooperativa di V. fu la manutenzione delle aree verdi, con concessione diretta . Gli inquirenti hanno calcolato un compenso di circa 150 mila euro complessivi per la durata di 10 anni. E poi ci sarebbe stato l’affitto per una cifra “simbolica” di 250 euro all’anno di un locale di proprietà del Comune per la sede di Roburcoop.

Altra grana, l’ordinanza emanata nel giugno 2015 con il divieto alla popolazione di consumare l’acqua, perché inquinata. Documento che sarebbe stato reso pubblico in ritardo rispetto l’allarme dato, ma in più uno dei due gestori dell’acquedotto è il “Consorzio idrico San Giacomo” che si avvale della stessa Roburcoop per la manutenzione. G. N. davanti ai giudici ha riferito che V. non l’aveva firmata: “C’era uno scarabocchio, apposto da R. R.”. Il sindaco aveva revocato la delega di assessore alla N. nel febbraio 2015: “Non c’era una gestione trasparente, si trovavano nella stanza del sindaco a parlare, poi venivano fuori le delibere della giunta. All’epoca era Laura Fenoglio che teneva il “brogliaccio” delle riunioni”, ha spiegato G.N..

I difensori Fabrizio Drago per l’ex sindaco, Stefano Barzelloni per U.G., Alberto Leone per E.G. e L.F. e Adalberto Pasi per R.R. si erano espressi contro la costituzione di parte civile della consigliera.

Tutti gli imputati avevano scelto di andare a dibattimento per poter dimostrare di non aver compiuto alcuna irregolarità. Va ricordato che il pm Braghin davanti al gup aveva chiesto il proscioglimento per quasi tutti i reati contestati.

L’udienza è stata rinviata il 18 aprile per altri testi della pubblica accusa. L’udienza è stata rinviata il 18 aprile per altri testi del’accusa.