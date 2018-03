A Busca si vota di nuovo: venerdì si rinnova il Consiglio comunale dei ragazzi

Dopo le elezioni politiche di domenica scorsa, in città ci si appresta ad una nuova tornata elettorale. Venerdì prossimo, 9 marzo, si eleggerà il Consiglio comunale dei Ragazzi. Saranno tutti gli alunni delle medie ad essere chiamati al voto per il terzo rinnovo dell’assemblea cittadina junior. Eletto per la prima volta nel 2011 (sindaco Samuele Galfré, vice-sindaco Federico Giraudo), il CCR fu rinnovato nel 2016 (sindaca Greta Marino, vice-sindaca Giulia Minetti) ed era giunto a scadenza con la fine dello scorso anno scolastico.



L'iniziativa è seguita per il Comune dalla assessora alle Pari opportunità Carla Eandi, le insegnanti che si dedicano al progetto sono Chiara de Francisco, Michela Cervetto, Irene Beltramo.



“Ringrazio tutti gli insegnanti e i ragazzi – dice il sindaco Marco Gallo – per il tempo dedicato a questa iniziativa, che ritengo decisamente utile nella formazione delle giovani generazioni, per diffondere quel senso civico di cui si sente grande bisogno. I programmi contengono indicazioni interessanti e condivise”.



“Il Ccr – aggiunge il dirigente Davide Martini – è il metodo ideale per formare dei futuri cittadini consapevoli. Attraverso questo strumento didattico i più giovani si avvicinano alla partica ammnistrativa, alla conoscenza dei metodi democratici, alla presa di coscienza dei diritti e dei doveri. Nella stesura dei programmi elettorali, poi, i temi scelti sono concreti e mettono al centro le esigenze pratiche della scuola, insieme con la promozione della cultura, della solidarietà e dell’ambiente”.



Gli studenti hanno inventato simboli e nomi delle liste, hanno realizzato volantini e cartelloni per la propaganda elettorale e hanno proceduto alle primarie per la scelta dei candidati sindaco e vice-sindaco all’interno di ogni classe.



Tre le liste in campo, i cui nomi appaiono esprimere i concetti del servizio, della responsabilità e dell’ottimismo: “Seconda D per voi”, con candidati sindaco Carlo Sanfelici e vice-sindaco Desideria Lumci, “Busca nelle nostre mani” (sindaco Ignut Ciprian Doleanu, vice-sindaco Sofia Virga), “La nostra Busc-vola” (sindaco Simone Cosio, vice-sindaco Lorenzo Ghibaudo).



“Se la novità della scorsa tornata – fa notare la assessora Eandi – era stato il fatto che le candidate alle cariche di sindaco erano tutte ragazze, questa volta va sottolineata la presenza di candidati a Sindaco e vice di origine non italiana. Le pari opportunità sono un concetto molto presente nelle scuole cittadini e di ciò rendiamo merito agli educatori e alle famiglie”.



Il Sindaco junior riceverà l’investitura ufficiale dal sindaco senior sabato mattina. Dopo di che il Ccr si potrà insediare e incominciare la sua attività, con proposte da avanzare al Comune e progetti da realizzare direttamente, a cominciare dalla partecipazione agli eventi istituzionali, culturali e folcloristici della città.



Che cos’è il CCR

E’ un consiglio comunale formato da un gruppo di ragazzi che si occupa attivamente, secondo le regole della pubblica amministrazione, dei problemi della propria città e della propria scuola. Lo scopo è coinvolgere i più giovani nella vita pubblica, interessandoli alla realtà del proprio territorio. Non si fa riferimento alcuno ai partiti politici. Una volta insediato, il CCR mantiene un rapporto con il Consiglio comunale “adulto”, verso il quale rivolge ufficialmente le proposte.