Arredo bagno, le novità del 2018

Le maggiori aziende italiane di arredamento, con l’arrivo dei primi mesi del 2018 hanno iniziato a delineare quali sono le nuove tendenze per quest’anno. Linee molto pulite, toni pastello e semplicità nelle decorazioni. Questo è il trend che si potrà vedere sulle riviste per tutto il 2018. Anche negozi online come arredo bagno Roma, grazie ad una attenta valutazione degli spazi e delle necessità delle persone che abitano nell’abitazione, è in grado di studiare una soluzione che sia allo stesso tempo bella dal punto di vista dell’arredamento sia dal punto di vista della funzionalità.



Soluzioni salva spazio



Nelle città italiane, così come in molte abitazioni in provincia, i bagni purtroppo non sono sempre di grandi dimensioni. Per riuscire a gestire al meglio lo spazio a propria disposizione, è bene cercare una o più soluzioni che permettono di gestire bene ogni angolo o zona del bagno. Inoltre, la tendenza di creare due bagni anche negli appartamenti di dimensioni più piccole tende a dover utilizzare per forza di cose questo tipo di arredamento.



Lavabi e sanitari sospesi, sono una delle soluzioni più utilizzate da chi ha bagni di piccole dimensione. In questo modo, lo spazio al di sotto del lavello è libero per essere utilizzato per contenere un piccolo armadio o un ripiano di appoggio.



Doccie walk in



Le doccia senza gradino o piano doccia, sono una tendenza che ha preso mano negli ultimi anni. Da complemento d’arredo per bagni di ville di lusso, con il corso del tempo questa tipologia di doccia è diventata sempre più di moda anche nelle case di molte persone. Oltre ad offrire una maggiore facilità di accesso a chi vi entra, è sicuramente anche una soluzione che si presta ad essere pulita più velocemente e con meno difficoltà.



Per chi teme una fuoriuscita di acqua, vista la mancanza del piatto doccia, è bene ricordare che questa soluzione vede installare il soffione o il gruppo doccia nella parte più interna della doccia. Anche se si utilizza la massima potenza del getto d’acqua, si può stare tranquilli che l’acqua non fuoriuscirà dalla doccia.



Vasche bagno vintage



L’importanza del bagno nelle abitazioni, che ormai è diventato un ambiente dove ci si rifugia per rilassarsi, ha creato una serie di oggetti di arredo molto particolari. In questo 2018, la tendenza di installare delle vasche da bagno molto particolare è sempre più forte. Piedi di appoggio dallo stile barocco o che raffigurano le teste di leoni o animali sono all’ordine del giorno. Per chi ha bagni dalle dimensioni importanti, può anche essere una buona idea installare una vasca idromassaggio. Così da potersi ricreare una piccola zona dove rilassarsi al termine della lunga giornata lavorativa.



Tecnologia e domotica



L’introduzione di pannelli computerizzati e della domotica all’interno dei bagni è sempre stata una cosa impensabile; ma con gli incredibili passi avanti che la tecnologia ha fatto nel corso degli ultimi anni ormai non lo è più. Pannelli per il controllo delle docce, dei centri benessere casalinghi o per sintonizzare la propria emittente radio preferita ormai sono una normalità.



Le ultime tendenze, portano il controllo del bagno e di tutta la casa su palmari e smartphone, che con il passare degli anni stanno diventando sempre più un oggetto indispensabile per la vita di tutti i giorni.