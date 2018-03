A Saluzzo si presenta il libro "Scaccomatto all’Occidente"

Venerdì 16 marzo alle ore 17.30 presso la Biblioteca Civica a Saluzzo, nell’ambito della rassegna “Un libro per the”, verrà presentato il libro Scaccomatto all’Occidente di Antonio Maria Costa.

Interviene Luciano Scarzello, giornalista “Scaccomatto all’Occidente” è un romanzo di “fanta-economia e fanta-politica” molto avvincente.

La sua lettura mostra quanto labili siano i confini tra realtà e finzione a causa del crescente grado di sofisticazione di finanza, economia e politica.

Durante un'inchiesta su operazioni finanziarie sospette in Europa, Pierre G Bosco, giornalista della rete televisiva ENN, deve confrontarsi con tre domande che mettono a dura prova il suo idealismo europeista. L'euro, una necessità che nessuno ama, è destinato a unire l'UE, oppure a provocarne la disintegrazione? La Germania, oggi superpotenza continentale, salverà l'Europa, oppure finirà per distruggerla per la terza volta in un secolo? L'Occidente, assediato dall'imperialismo russo, dall'Islam radicale e dall'espansionismo cinese, riuscirà a mantenere l'egemonia strategica sul pianeta? In un racconto ricco di colpi di scena, dove s'intrecciano realtà e fantasia, storia e cronaca, il lettore accompagna il protagonista in incontri segreti nelle sedi del potere mondiale: dalla BCE alla Commissione di Bruxelles, dall'Eliseo al Parlamento europeo, dalla Cancelleria tedesca alla Casa Bianca, dal palazzo del governo di Riyad al Giardino dei Giardini a Pechino. Intanto la coraggiosa, e sempre più complessa, inchiesta di Bosco è segnata da una misteriosa scia di sangue: che cosa ha scoperto il giornalista di così scottante per essere colpito negli affetti più cari e diventare a sua volta vittima di attentati e ricatti? In un affresco incredibile, dove convergono varie trame totalmente credibili, Antonio Maria Costa raffigura lo scenario mondiale odierno - che conosce personalmente, per aver lavorato al vertice di diverse istituzioni internazionali... L’autore Economista formatosi a Torino, Mosca e Berkeley, direttore del “Journal of Policy Modeling”, Antonio Maria Costa ha infatti ricoperto per oltre quattro decenni ruoli di vertice: dal 1969 al 1983 è stato “senior economist” presso il Dipartimento degli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite a New York. Successivamente è stato sotto-segretario generale presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) a Parigi, direttore generale per l’economia e la finanza della Commissione dell’Unione Europea (UE) a Bruxelles, segretario generale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) a Londra. Dal 2002 al 2010 Costa ha diretto l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) con sede a Vienna.