In Piemonte la temperatura media si è alzata di un grado e mezzo

“Ciò che possiamo e dobbiamo fare – a sottolineato Bertolotto dell’Arpa Piemonte – per limitare il surriscaldamento del pianeta è anche quello che state facendo qui a Busca, con giornate come questa di sensibilizzazione alla popolazione e, soprattutto, con l’istruzione nelle scuole. E’ confortante vedere i ragazzi delle vostre scuole salire qui sul palco insieme noi esperti ad illustrare la situazione e ad invitare ad una cultura del consumo consapevole dell’energia".



Molto coinvolti, infatti, sono stati gli allievi delle scuole di Busca e Villafalletto, che hanno corredato gli interventi dei relatori con disegni, letture, relazioni e canti.



Alla "7^ Giornata della meteorologia", organizzata da Datameteo, in collaborazione con il Comune, è mancata soltanto la presenta, per motivi di salute (un’improvvisa sciatalgia) del meteorologo più famoso: Marcio Giuliacci ha fatto pervenire un video-messaggio per scusarsi con il pubblico e augurare buon lavoro.



Nella prima parte della giornata, al mattino cinema-teatro Lux, dopo i saluti del sindaco, Marco Gallo, del dirigente scolastico Davide Martini, del direttore di Confcommercio Cuneo Marco Mafrinato, di Paolo Caraccio di Datamento.com, sono intervenuti intrattenendo i convenuti con discorsi molto appassionanti Fabrizio Bruno, uomo-avventura e recordman tour leader professionista, che ha parlato dei climi estremi, Federica Triboldi, della onlus “Una mano per i bambini” cui la Giornata devolve i proventi, che ha parlato in particolar modo dei bambini dei quartieri più poveri di Manila (Filippine), cui è rivolto un grande progetto di scolarizzazione, Flavio Cappellano, esperto in Economia e Politica dell'Ambiente ed inoltre hanno animato la mattinata il Coro Cantallegrando di Busca e il cantore Dante Bruno, con gli aneddoti meteo di vita contadina. Ha presentato Doriano Mandrile, caporedattore del Corriere di Savigliano.



I previsti giri in mongolfiera, fermati dalla pioggia, sono stati rimandati, probabilmente alla Fiera di Maggio, in programma per l'ultima domenica del mese.

E’ stato poi inaugurato il primo tassello dello IoT Smart Meteo Busca, che si sviluppa con il sistema composto da un palo modulare multifunzione, prodotto da Tecno World Group, installato in centro città, e che offrirà la possibilità di informare la comunità su sicurezza, meteorologia, inquinamento in tempo reale tramite display led.



Alla sera, in un Teatro Civico al completo, per la seconda parte della Giornata hanno parlato Cassardo, Bertolotto e ancora Triboldi, moderatore Giulio Botto.