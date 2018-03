Per il teatro dialettale piemontese al Lux di Busca la commedia "Una figlia da maritare"

Il prossimo 16 marzo alle 21, presso il cinema Lux di Busca, prosegue la rassegna teatrale dialettale piemontese con la compagnia LA CALZAMAGLIA di San Pietro del Gallo.

In scena "UNA FIGLIA DA MARITARE", autore Stefano Palmucci. Il biglietto è acquistabile in cassa la sera dello spettacolo.

Enzio Isaia direttore artistico: “continua il nostro sodalizio con Palmucci, autore residente in San Marino. Lui scrive in italiano e noi traduciamo in piemontese, il nostro piemontese, quello delle nostre zone. Ma come mai questa figlia è da maritare? Tutto nasce da una domanda: cosa spinge la bella Agnese Farloni, virtuosa e contesissima figlia di Sebastiano e Lucia, a scegliere per marito Pancrazio, goffo ed imbranato figlio della vedova Persigatti? La madre di Pancrazio, Emma, non può che compiacersi della scelta, non scorgendo le ben evidenti magagne di bellezza e comprendonio del figlio. Ma alcuni segnali non possono non lasciarla perplessa. La vedova Persigatti decide discretamente di indagare ipotizzando che dietro la strana scelta della giovine si celi in realtà un segreto inconfessabile. L’indagine coinvolge una miriade di spassosi e balzani personaggi: il dott. Fiaschetta, in avanzato alzheimer e ubriacone indefesso; don Sisto, prete manesco ed severissimo; Toni il contadino, dalle scarpe grosse ed il cervello troppo fino; Mariola la comare ed il galante cavalier Tremonti. Ora che sapete gli antefatti non vi resta che venire a scoprire il finale! Vi aspettiamo numerosi come sempre!”