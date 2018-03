Marsa Alam, Praga e la Sardegna tra le prime mete primaverili della Polaris Viaggi di Piemonte e Revello

Archiviata con l’ormai solito successo la “pratica” legata alla destinazione in occasione dell’ormai imminente Pasqua (restano pochi posti a disposizione per la Svizzera), ecco che la Polaris Viaggi di Aldo Bruno ha messo a punto tre distinte mete per i suoi viaggi di primavera inoltrata, che si svolgeranno nelle strette vicinanze - quando non letteralmente a cavallo – del ponte del prossimo 25 aprile.

La prima riguarda Marsa Alam, ormai piccolo villaggio di pescatori situato in Egitto, sulla costa ovest del Mar Rosso, il cui nome tradotto significa "porto della bandiera".

Negli ultimi anni, a seguito dell'apertura dell'aeroporto internazionale avvenuta nel 2003, Marsa Alam è cresciuto rapidamente fino a divenire una popolare destinazione turistica, come lo sono già i piùcelebri Sharm el-Sheikh e Hurghada. Località balneare egiziana sul Mar Rosso Marsa Alam è rinomata per le spiagge di sabbia e per la barriere coralline. La baia di Abu Dabab a forma di "u" è famosa per le tartarughe marine e i dugonghi (vacche di mare) mentre la Laguna di El Naaba, vero e proprio paradiso del kitesurf è separata dal mare aperto da una barriera corallina ed il Parco Nazionale di Wadi el-Gemal, a sud della città, comprende deserto, praterie sottomarine, barriere coralline e isole. Marsa Alam è situata in prossimità del Tropico del Cancro, dove il Mar Rosso incontra il deserto del Sahara, e si presenta ricca di palmeti e mangrovie, con un mare ricco di pesce per via della presenza della barriera corallina. Quest'ultima è molto rinomata tra i subacquei per via dei molti siti d'immersione ancora incontaminati, in cui si possono incontrare facilmente delfini (del genere stenella rostrata), dugongo e squali martello.

Chi aderirà all’iniziativa Polaris Viaggi risiederà con fa formula dell’All Inclusive dal 15 al 23 aprile presso il Villaggio 5 Stelle Royal Tulip Marsa Alam a 690 euro euro, compreso - ed ecco la piacevole novità - il volo da Cuneo Levaldigi per e da Marsa Alam.

La seconda meta prevede invece 4 giorni a Praga con l’orchestra di Claudio Polidoro, dal 28 aprile al 1 maggio Il programma.

1° giorno: Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio passando per l’Austria. Pranzo libero durante il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Praga, sistemazione in hotel, cena e

pernottamento. Le partenze del bus di “raccolta” passeggeri avverranno alle 5 di fronte all’ex stazione ferroviaria di Saluzzo, alle 5.15 di fronte al Consorzio Agrario di Revell o, alle 5.30 in piazza del Municipio a Bagnolo Piemonte ed alle 5.30 in piazza Rivoira a Cavour.

2° giorno: Dopo la prima colazione incontro con la guida locale per la visita guidata panoramica di Praga, capitale della Repubblica Ceca. La città si erge su sette colli situati sulle rive della Moldava, e le sue ricche ed armoniose architetture, nonché l’atmosfera romantica, ne fanno una città unica al mondo. Si potranno ammirare: la Cattedrale di San Vito, la piazza della città vecchia che è il cuore della storia di Praga, circondata da palazzi gotici, rinascimentali e barocchi, il municipio con il celeberrimo orologio astronomico, costruito nel 1410, con raffigurazioni dello zodiaco, delle orbite del sole e della luna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello e passeggiata panoramica. Al termine delle visite cena, serata danzante con l’Orchestra Polidoro e pernottamento in hotel.

3° giorno: Dopo la prima colazione, giornata intera a disposizione per le visite libere. Pranzo in ristorante. In serata cena e pernottamento in hotel. Cena, serata danzante con Polidoro e pernottamento in hotel.

4° giorno: Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo dell’arrivederci in ristorante. Al termine proseguimento del viaggio.

Arrivo previsto in serata. Il prezzo è fissato in 460euro a persona.

La terza meta segna un po’ il ritorno, dopo una lunga pausa di riflessione, dei viaggi del professor Ivo Silano (vero e proprio valore aggiunto della Polaris Viaggi) per un Tour della Sardegna che avrà luogo dal 25 aprile al 1 maggio

Il programma.

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti alle ore 15 circa e partenza in bus G.T. per l’imbarco su traghetto per la Sardegna (imbarco da Genova ore 20.30). Una volta saliti a bordo sistemazione in cabina doppia, tripla o quadrupla.

2° giorno: Arrivo a Porto Torres alle ore 8 circa, ed inizio del tour con visita al museo Etnografico e proseguimento per Orgosolo, il paese dei “murales”, passeggiata per il corso principale del paese per fotografare i dipinti che ornano le case. Pranzo tipico incluso. Nel primo pomeriggio si parte per Alghero, visita del centro storico, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: In mattinata escursione paesaggistica fino allo spettacolare promontorio di Capo Caccia al cui interno si trovano le incantevoli Grotte di Nettuno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per l’isola dell’Asinara, partenza in battello dal porto turistico di Stintino. A bordo del trenino turistico si visiterà una terra incontaminata e tanto ricca di storia. L’isola deve la sua notorietà alla condizione di carcere che segnò il suo destino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per l’antico borgo medievale di Castelsardo, sito al centro esatto del Golfo dell’Asinara. Visita al centro storico considerato uno dei più belli del territorio italiano e sosta fotografica presso la “roccia dell’elefante”. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al trasferimento a Santa Teresa di Gallura dove, salvo divieti per i bus, sarà possibile scoprire le bellezze granitiche delle località di Capo Testa, affacciata sulle ventose bocche di Bonifacio, a guardia della Corsica e della scogliera di Bonifacio. In serata arrivo in hotel ad Arzachena (o dintorni), sistemazione, cena e pernottamento.

5° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Palau visita del Golfo Aranci e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco per l’isola della Maddalena. Si prosegue per Caprera. Sosta e visita al compendio Garibaldino e proseguimento per il giro panoramico in bus per ammirare gli splendidi panorami sulle isole minori dell’arcipelago e sulla Corsica del sud. Rientro in hotel cena e pernottamento.

6° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per la visita della lussuosa Costa Smeralda con sosta a Porto Cervo, luogo simbolo del mondo del lusso e delle vacanze dei personaggi più ricchi e famosi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita a Cadivolpe, Portorotondo e Baia Sardinia. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e imbarco su traghetto per il rientro (orario indicativo 11.30/18.30). Arrivo in serata nelle località di partenza.

Il prezzo è di 690 a persona

Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione le agenzie di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e Revello (0175.257396) oppure la mail info@polarisviaggi.it o il sito internet revello@polarisviaggi.it.