"Da Manta, grazie ad Aldo Giusiano e Giampiero Fina"

Con il mese di marzo il Comune di Manta perde due figure storiche che, meritatamente, vanno in pensione. Due dipendenti che,oltre ad essere incontrate abitualmente e quotidianamente in paese, hanno in un modo o nell’altro interloquito con la vita quotidiana di ognuno di noi, spesso in silenzio e nell’ombra, ma con servizi che erano e sono indispensabili alla maggior parte dei cittadini mantesi. Come di ogni Comune. Si tratta di Aldo Giusiano e Giampiero Fina: due persone caratterialmente diverse, con ruoli diversi, ma egualmente importanti.

Aldo, per tutti Aldo ‘l Cantunè, arrivato a Manta nell’aprile del 1980, giovanotto da Borgata Giusiani di Melle, ha visto e vissuto in prima persona lo sviluppo edilizio e demografico di Manta degli ultimi quarant’anni. Ha iniziato il servizio con lo storico capo cantoniere Luigi Paschetta (Vigiu) e con gli anni ha imparato a conoscere tutti i segreti del mestiere: pochi se non nessuno ad oggi conoscono le strade e le reti dei servizi di Manta come Aldo, a partire dalle storiche fontane dell’acquedotto di S. Cristina in poi. Quanta erba ha tagliato nei nostri parchi e giardini con la prima macchina tagliaerba semovente della quale il Comune si era dotato, che considerava un poco sua e di cui provvedeva alla manutenzione con lo spirito del buon padre di famiglia. Altro suo ruolo era la guida dei camion: dal primo Nissan al Cm con sabbiatrice, che solo lui sapeva condurre sulle strade gelate della collina, a quello attuale. Persona umile e schiva, anche un po’ timida, di quella timidezza tipica dei montanari delle nostre valli, per la quale si è rifiutato, negli anni, di affrontare il concorso per diventare capo cantoniere. Accontentandosi del suo ruolo. La sua timidezza non ha però significato mancanza di dedizione al servizio, sempre presente quando c’era un’emergenza: sia fosse stata di carattere tecnico degli impianti, sia in caso di emergenze meteorologiche come nevicate eccezionali o piogge abbondanti con piccole emergenze idrogeologiche.

Invece, Giampiero è stato per tutti l’autista dello scuolabus. Infatti, ha visto crescere generazioni dei nostri figli portandoli a scuola, in piscina, in palestra, con il mezzo comunale e nelle restanti ore è stato il manutentore riparatore di mille problematiche in tutti gli edifici comunali. Dalle tapparelle in avanti, Giampiero conosce nei minimi dettagli tutti i locali e gli impianti degli edifici comunali, oltre poi ad essere anche il “postino” del Comune. Ma il suo ruolo principale è sempre stato, e così sarà ricordato, quello di autista dello scuolabus. Anche lui schivo ed introverso, sensibile e timido, ha fatto della precisione una sua ragione di vita, tanto che pativa moltissimo se accadeva un minimo disguido sul lavoro. Entrambi hanno svolto un ruolo importante se non indispensabile per tutti noi, spesso passato sotto silenzio e forse anche un po’ in penombra. Ma siamo sicuri che dal prossimo mese, in cui Aldo e Giampiero potranno godersi la giusta e meritata pensione, tutti i cittadini mantesi sentiranno la loro mancanza in servizio. Anche se egoisticamente ci mancheranno e vorremmo ancora vederli girare per le vie di Manta con i mezzi comunali. In ogni caso, nel ringraziarli per il lavoro svolto e la passione con cui hanno operato per il Comune, facciamo gli auguri di un lungo periodo di meritata pensione, chiedendo, tra i tanti impegni che la nuova stagione di vita offrirà loro, di non dimenticare Manta e i suoi cittadini. Semplicemente grazie. Amministratori e sostenitori Upm passati e presenti