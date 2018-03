Inaugurata la 37^ Fiera della Meccanizzazione Agricola a Savigliano

"Impara dall’agricoltore a rispettare la terra". Lo diceva Paulo Coelho. Una frase che identifica e caratterizza la trentasettesima edizione della Fiera della Meccanizzazione Agricola che oggi, giovedì 15 marzo, prende vita a Savigliano.

La meccanizzazione agricola sarà raccontata fino a domenica 18 marzo, portando in auge la storia e il futuro dei macchinari e del lavoro agricolo. I numeri: 49.000 metri quadri per 344 espositori del settore.

La 37esima edizione mette le sua radici nei valori di internazionalizzazione e innovazione attraverso, tra le altre cose, il gemellaggio con il SIAT-Salone Internazionale dell’Investimento e della Tecnologia.

Si confermano gli incontri Business to Business oltre a numerosi incontri: “Focus sull'industria 4.0 strumenti e opportunità per le imprese”, organizzato da Confindustria Cuneo giovedì 15 marzo alle 15:30; venerdì 16 marzo alle 11:00 “Evoluzioni normative per il settore delle macchine agricole”, organizzato da ARPROMA Confartigianato Cuneo, Coldiretti e CNR-IMAMOTER sulla Mother Regulation; venerdì, si svolgeranno altri due importanti appuntamenti: alle 14:30 l’evento organizzato dal CNOS – FAP di Savigliano (Centro di Formazione Professionale) dal titolo"Proposte formative aggiornate per il positivo inserimento lavorativo dei giovani nei settori collegati all'agricoltura" dedicato a progetti formativi in grado di agevolare l’assunzione di giovani sul territorio cuneese; alle 17:30 invece il seminario “La mietitrebbia, una regina dei campi tra passato, presente e futuro”, organizzato dalla Capello Srl di Cuneo con la collaborazione dell’Archivio Storico “Pietro Laverda” di Breganze (VI.