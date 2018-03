Pista ciclabile Cuneo-Limone, le riflessioni di un nostro lettore

Egregio direttore,

in questi giorni si fa un gran parlare di una futura pista ciclabile Cuneo-Limone, sul sito del Comune di Cuneo e sui social è presente un questionario di gradimento.

Personalmente, da sempre appassionato di natura e di outdoor, sono favorevole alle iniziative volte a migliorare l'accessibilità e la fruizione escursionistica o ciclistica delle nostre montagne, tuttavia in questo caso emergono alcune perplessità.

Intanto il questionario online non è attendibile, chiede di esprimersi semplicemente sull'attitudine a spostarsi in bicicletta e non entra nello specifico, non fa alcun cenno alla ciclabile Cuneo-Limone. Se rispondi che ti piace andare in bicicletta dà per scontato l'approvazione di quel tracciato. Non mi sembra una modalità di indagine molto... "precisa".

La ciclabile Cuneo-Limone nel tratto alto passerebbe spesso a lato della strada statale, rumorosa e molto trafficata, e va raggiungere una località turistica (Limone) compromessa dal punto di vista ambientale e meta di un turismo di massa automobilistico.

Veniamo al punto più importante. La ciclabile Cuneo - Limone viene presentata come il naturale collegamento con la Eurovelo 8, la "ciclabile del Mediterraneo", che a Ventimiglia transita sulla costa. In realtà tutti sanno che da Limone non è affatto semplice proseguire in bicicletta verso il mare. Il tunnel del Tenda non è e non sarà mai percorribile con la bicicletta, il valico geografico presenta strade sterrate di alta montagna percorribili solo in mountain-bike, i treni sulla Cuneo - Ventimiglia sono pochi (2 o 3 al giorno) e poco capienti per trasbordi sistematici e in futuro non è previsto il potenziamento della linea.

Ammettendo per ipotesi che il ciclista venga in qualche modo teletrasportato all'uscita del traforo sul lato francese, la Valle Roja non è certo dotata di una strada sicura e agevole da percorrere in bicicletta fino a Ventimiglia. Insomma, per andare al mare in bici, Limone potrebbe rappresentare non una soluzione ma una specie di "cul de sac".

Diverso il discorso se invece si vuole realizzare una ciclabile intercomunale di interesse prevalentemente locale. A questo punto però sarebbero da valutare anche ipotesi alternative, come ad esempio una ciclabile Cuneo - Chiusa di Pesio - Certosa, che conduca il ciclista negli splendi scenari del Parco Naturale, in una valle con poco traffico e di elevato valore ambientale.

Tra l'altro dal Piano delle Gorre con interventi moderati per i più sportivi si potrebbe migliorare la ciclabilità in mountain bike del vecchio tracciato militare per il Passo del Duca, la Capanna Morgantini e la Via del Sale verso Monesi, da cui scendere al mare con varietà di soluzioni (per chi vuole, è possibile anche dirigersi a Tenda), attraversando in quota gli spettacolari paesaggi alpestri delle Alpi del Mare in uno scenario unico al mondo.

Grazie per l'attenzione.

Renzo Dirienzi