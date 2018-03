Mantini (Lega): "Il Sindaco replica a me? Avrebbe dovuto prima rispondere ai cento fossanesi di S. Antonio Baligio"

Ringrazio anzitutto l'amministrazione comunale di essere intervenuta finalmente sulla questione rappresentata dalle problematiche dei fossanesi che abitano in questo importante e trafficato centro abitato, anche se rimane il rammarico che tale risposta sia più polemicamente indirizzata a me anziché rivolta, come avrebbe dovuto essere, agli abitanti baligesi. I quali, se in numero di cento, non piccolo in relazione alla popolazione della frazione, hanno ritenuto di dover interpellare con urgenza il Comune, lo hanno fatto con cognizione di causa e perché vedono giustamente nel Sindaco e nella sua Giunta il diretto interlocutore per tutte le questioni di interesse locale anche se di competenza di enti pubblici diversi.