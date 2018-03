Anche in Granda tornano le Giornate FAI di primavera: un'occasione unica per scoprire la bellezza e la storia attorno a noi

PALAZZO della PREFETTURA - Apertura riservata iscritti FAI; sabato 24, partenze gruppi: 10 – 10,30 – 11 – 11,30

Spostiamoci a SAVIGLIANO: in collaborazione con il “Mùses - Museo delle essenze”, il gruppo FAI locale propone l'apertura di Palazzo Taffini e Palazzo Muratori-Cravetta con visita al Muses il polo musealetecno-sensoriale che parte dalla riscoperta della tradizione delle erbe aromatiche in Piemonte per offrireun viaggio attraverso i saperi dell'arte profumiera, le essenze e i sapori dei territori, in un percorso espositivo che sedurrà il vistitatore facendo provare un'esperienza in continua interazione tra olfatto, storia e tante curiosità. Le visite saranno accompagnate dagli Apprendisti Ciceroni dell'Istituto di Istruzione Superiore “Arimondi – Eula” di Savigliano, con partenza ogni 30 minuti. Per l'occasione sarà possibile ammirare la Statua del Cristo Risorto del Plura, esposta nelle sale diPalazzo Taffini. Sarà lo stesso restauratore Cesare Pagliero ad illustrare il lavoro svolto sull'opera recuperata anche grazie al porgetto “Puntiamo i riflettori” del Gruppo FAI di Savigliano. Contemporaneamente sabato pomeriggio è organizzata una passeggiata per Savigliano con narrazione dei luoghi storici e artistici a cura dei volontari FAI. Ritrovo alle ore 16,00 a Palazzo Taffini.