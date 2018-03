Le "Buone pratiche nella viticultura piemontese" ieri in un convegno a Pollenzo

Si è parlato delle buone pratiche nella vitivinicoltura piemontese ieri a Pollenzo, nell’incontro organizzato dalla Regione Piemonte, dall’Università degli Studi di scienze gastronomiche e da DMO per fare il punto su un lavoro cominciato da tempo con un questionario elaborato dall’Università di Pollenzo e sottoposto alle aziende che hanno partecipato a sette tra concorsi e manifestazioni enologiche in regione.

Il quadro disegnato sulla sostenibilità ambientale, sulla qualità dei prodotti e sulla responsabilità sociale è confortante. Per il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino “questo incontro dimostra come dietro il vino del Piemonte ci sia una realtà sempre più importante di aziende che lavorano con grande attenzione, oltre che alla qualità del prodotto, all’ambiente, alla sostenibilità delle tecniche di coltivazione, alla responsabilità sociale. Aziende che hanno ben presente quanto questo sia cruciale per il futuro del nostro paese e per la stessa immagine del nostro vino nel mondo che, ricordiamo, ha sfiorato il miliardo di euro di export l’anno scorso. La Regione fa la sua parte indirizzando alla sostenibilità molte delle risorse a sua disposizione, europee, nazionali e regionali, proprio per promuovere quelle buone pratiche che concorrono a fare grande il nostro vino”.