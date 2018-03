"L'horror" della violenza come fatto umano - Gangs of New York

“Gangs of New York” è un film di produzione italo-americana del 2002, scritto da Jay Cocks, Steaven Zaillian e Kenneth Lonergan a partire da un soggetto dello stesso Cocks, e diretto da Martin Scorsese.

Amsterdam è il figlio del leader della banda criminale dei “Conigli Morti”, schiacciata nel quartiere di Five Points di New York da quella rivale dei “Nativi”: raggiunta la maggiore età cercherà di vendicare il padre, ucciso dal sanguinosi leader dei Nativi, il Macellaio.

A volte, in redazione, ci imbattiamo in storie di rilievo nazionale o internazionale che vedono tra i protagonisti persone collegate direttamente con la nostra cara provincia Granda (e credetemi, sono tra i momenti più belli e interessanti del nostro lavoro). In alcuni casi sono storie positive ed edificanti, di cui andare sicuramente fieri, in altri tutto il contrario, e non per forza per colpa dei suddetti protagonisti.

E’ senza dubbio il caso di Diego Audero, 35enne di Savigliano da tempo spostatosi a vivere e lavorare in Polonia, recentemente invischiato in uno dei “fatti umani” personalmente più preoccupanti degli ultimi anni a livello internazionale, ovvero l’ondata di nazionalismo che stanno vivendo alcune zone dell’Europa.

Diego, guida turistica ad Auschwitz, recentemente è stato vittima di vessazioni xenofobe da parte di ignoti e ha scelto (a causa dell’inasprirsi delle condizioni lavorative e del rapporto con i colleghi) di lasciare il lavoro. Sì, avete capito bene: un uomo che si trova scritto sul muro di casa “La Polonia per i polacchi” e “Auschwitz alle guide polacche”, assieme alle immancabili Stella di David e Svastica nazista, ha dovuto abbandonare il posto di lavoro. Se non è follia fantascientifica questa, io non ho mai letto Bradbury.

Le derive nazionaliste sono un vero e proprio cancro, che si sta sviluppando in Europa sotto gli occhi di tutti e senza che la cosa freghi in qualche modo a nessuno.

Ancora una volta il cinema può venirci in aiuto, però, in questo senso, facendo scattare il nostro personale allarme di membri della società civile e democratica e ricordandoci come qualunque tipo di stato sovrano odierno sia stato costruito sulla violenza e sulla prevaricazione, sulle privazioni e sul sangue di centinaia di migliaia di uomini e donne e bambini. “Gangs of New York” è in molti sensi uno dei film più commerciali e “facili” di Scorsese, è certo, ma propone nel suo svolgimento proprio una riflessione di questo tipo... e in modo nemmeno troppo velato o nascosto o complesso: la scena finale con le tombe del padre di Amsterdam e del Macellaio sulle quali cresce la New York odierna non lascia certo spazio a dubbi di sorta.

Ma quel che è in un certo senso positivo, del film, è che la questione della violenza come base per la società civile non sia vista come nient’altro se non come un dato di fatto, qualcosa di storicizzato. Un dato di fatto sì, ma da non sottovalutare, un contesto fondante da non dimenticare mai: la violenza, sembra dire Scorsese, è dentro di noi non solo come individui ma come membri di un organismo sociale, ma da quando spadroneggiava senza alcun controllo ci siamo evoluti, siamo cambiati e continuiamo a farlo.

Dobbiamo “solo” stare attenti che, come insegnano i migliori Zombie movie, quel che è morto rimanga morto per davvero.