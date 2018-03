19 marzo 2018 festa del papà: cosa regalare, idee e trucchi per regali di tendenza ma a prova di budget familiare

La festa del papà è ormai alle porte e spesso ci chiediamo se valga la pena o no spendere soldi per queste feste commerciali, considerate da molti solo un ennesimo spreco di denaro. Personalmente ritengo che, anche se sì, hanno una base commerciale, sono comunque un'ottima opportunità per dire ai nostri cari, in questo caso ai papà, quanto siano importanti per noi. Molte volte siamo presi, anzi travolti da un tale turbinio di progetti, appuntamenti, lavori, cose da fare da dimenticare di dire o dimostrare alle persone che abbiamo vicino quanto li amiamo. Quindi ben venga che ci sia una festività a ricordarcelo anche solo come forma di spunto.

Ognuno poi farà con le proprie finanze, non credo alla frase "non ho soldi per fare il regalo", o meglio, visto che spesso soldi e tempo sono inversamente proporzionali, chi non ha soldi potrà dedicare più tempo alla ricerca di un'idea più calzante o anche solo alla scelta di una frase più amorevole.

5 trucchi e idee per fare regali carini senza dilapidare il patrimonio:

1) T-SHIRT BIANCA con scritta: se avete letto l'articolo sulle tendenze sfilate uomo 2018, una delle maggiori tendenze in arrivo è il lettering. Allora modaioli o no, seguite questa tendenza e procutevi una T-shirt bianca immacolata (sempre rarissima negli armadi maschili soprattutto post figli), oltre ad essere sempre un jolly che si abbina con tutto, potrete decidere se acquistarla già logata (le più in voga hanno stampato il logo del brand acquistato) o in alternativa potrete personalizzarla voi ("miglior papà 2018", "my super hero"), magari con l'aiuto dei figli per un risultato meno trendy ma più caloroso.

2) OCCHIALI DA SOLE: sportivi o classici, gli occhiali da sole sono l'accessorio che più si deteriora con l'arrivo dei pargoli, se sono piccoli perché ce li fanno cadere in continuazione (senza contare particolari test di resistenza ai quali vengono sottoposti seppur da manine cicciottelle); se sono più grandi perché vengono presi in prestito, prestiti che spesso i figli fanno durare per anni...in ogni caso sono l'ideale per nascondere le occhiaie e per dare un look più cool al nostro "papi", a differenza poi della cravatta hanno una accezione non esclusivamente lavorativa, anzi sono l'ideale per momenti casual e da trascorrere in famiglia.

3) BIGLIETTI PER LA SUA SCUADRA DEL CUORE: in numero sufficiente da mandarlo con i figli (se in età adeguata), sarà così un bel momento di condivisione e di unione per la famiglia. I papà sono spesso accusati di essere più assenti nella vita dei loro figli, invece di accusarli o rimproverarli, sforziamoci di essere più propositivi e di creare più occasioni per rinforzare il loro legame (in alternativa può essere una mostra, un concerto, una fiera, qualsiasi interesse comune che possa creare un ponte di comunicazione fra papà e figlio/a).

4) Se questa opzione dovesse risultare troppo costosa, noleggiate la sua serie TV preferita di quando era ragazzino e organizzate un piccolo CINE FORUM familiare, magari correlato di bibite e pop corn e con la sospensione del divieto di mangiare sul divano. Sarà un modo per divertirsi e confrontarsi e perché no, magari tornare indietro nel tempo anche solo per una sera. Non a caso noi abbiamo da poco riguardato la trilogia di "Ritorno al futuro" con M.J.Fox

5) LAVORETTO: molte volte la scuola ci viene in salvataggio e ci consegna un "regalino" già pronto alla consegna. In caso contrario perché non realizzarne uno casalingo con l'aiuto dei nostri figli più piccoli?! Anche solo un disegno "astratto" fatto con i colori a dita scioglierà il cuore del papà più introverso. Se più grandicelli (o adolescenti ) coinvolgete i vostri figli investendoli della responsabilità di creare un video messaggio di auguri per la festa del papà. Tra una ripresa e l'altra, che siano fatte con lo smartphone o con il tablet, otterrete comunque un momento di complicità e divertimento con i vostri figli...quale regalo può essere migliore di questo?!

Buona festa del papà a tutti!

