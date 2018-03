Cuneo pronta ad introdurre la tassa di soggiorno: in città tariffe da 1 a 3,5 euro per un massimo di 7 giorni

"Cuneo è una città bellissima e non dobbiamo avere paura che i turisti non vengano. E' una questione di autostima, ce lo possiamo permettere". Con queste parole l'assessore Luca Serale ha dato il via alla Commissione per discutere dell'introduzione, nel capoluogo, della tassa di soggiorno, già in essere ad Alba o Limone Piemonte e, ormai, nelle maggior parte delle città italiane.

Ieri 22 marzo tre commissioni hanno discusso la bozza di regolamento, da approvare perentoriamente entro il 31 marzo, pena lo slittamento al 2019. Per consentire la votazione verrà convocato un consiglio straordinario, probabilmente giovedì prossimo 29 marzo.

E' sulle cifre che c'è stato il confronto più serrato. Con qualche eccezione, però, sono stati praticamente tutti concordi sulla proposta.

Le tariffe sono state abbassate rispetto alla bozza, così come la soglia minima di giorni di pagamento portata per tutte le strutture da 4 a 7 giorni consecutivi per trimestre. In sostanza, se una persona alloggiasse tre mesi in un albergo, pagherebbe solo la prima settimana.

Queste le cifre finali uscite dal confronto: