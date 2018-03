Dentro le viscere di Cuneo: gli scavi del teleriscaldamento portano alla luce pezzi di storia della città

Conferenza stampa e folto pubblico, ieri, a Cuneo, per la presentazione di ciò che è emerso dalle viscere della città durante i lavori del teleriscaldamento a Cuneo. Evidenze archeologiche raccontate dal Soprintendente per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo Egle Micheletto e dalla funzionaria archeologa territorialmente competente Deborah Rocchietti.

Un'occasione per riprendere vecchi e nuovi dati sull’urbanistica cittadina e per affrontare aspetti legati allo sviluppo della città e delle sue strutture difensive a partire dall’epoca medievale e moderna. Ma anche per rilanciare l'idea di un museo che raccolga la storia della città, un sogno mai abbandonato.

Grazie all’ausilio di un video è stato possibile “vedere da vicino” quanto messo in luce nel corso degli scavi, che verrà ricoperto e non sarà quindi visibile, ed effettuare un percorso virtuale nelle strutture profonde della città. "Sogniamo un museo che racconti la storia della città, non che questi elementi restino a vista, perché sono decontestualizzati dalla realtà. I sacrifici a volte sono inevitabili, l’importante è la conoscenza", ha detto il Soprintendente.

Per l'amministrazione, Luca Serale ha ringraziato Wedge Power, la ditta che si sta occupando degli scavi, per la grande collaborazione con la Soprintendenza, a sua volta, come ha specificato Egle Micheletto, aperta nella comprensione delle "esigenze del contemporaneo, perché non abbiamo il culto del rudere".